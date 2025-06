Vùng 3 Hải quân hoàn thành tốt các bài bắn đạn thật

TPO - Từ ngày 9 đến 11/ 6, Vùng 3 Hải quân tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng pháo trên biển lần 1 năm 2025 cho các lực lượng tàu trực thuộc Vùng.

Tham gia kiểm tra bắn đạn thật súng, pháo có các tàu chiến đấu, tàu vận tải, tàu bổ trợ thuộc Lữ đoàn 172, 161. Nội dung kiểm tra gồm: Sử dụng các loại súng, pháo có trong biên chế tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển ban ngày và ban đêm.

Để phục vụ tốt quá trình kiểm tra bắn đạn thật, thời gian qua các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, lịch điều hành huấn luyện cụ thể, tỉ mỉ, đúng, đủ thời gian; tổ chức kiểm tra, phúc tra kết quả huấn luyện và công tác chuẩn bị chặt chẽ trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Các đơn vị tham gia đã triển khai có hiệu quả các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị sát yêu cầu nhiệm vụ; làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cổ động, động viên tinh thần bộ đội; bảo đảm kịp thời, đúng, đủ các mặt hậu cần, kỹ thuật; vũ khí trang bị kỹ thuật tàu thuyền được duy trì hoạt động đồng bộ, bảo đảm tốt nhất các mặt cho nhiệm vụ bắn đạn thật lần 1 năm 2025 trên biển.

Mặc dù điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, mưa to, sóng lớn, nhưng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm quy tắc an toàn; trình độ chỉ huy, hiệp đồng của cán bộ tàu; thao tác sử dụng vũ khí của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ theo các tình huống kịp thời, chính xác, hoàn thành tốt các bài bắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đợt bắn đạn thật nhằm kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các tàu; trình độ tổ chức chỉ huy, điều động tàu của đội ngũ cán bộ; yếu lĩnh, động tác, khả năng sử dụng các loại vũ khí trên tàu của bộ đội. Trên cơ sở đó, Vùng 3 Hải quân tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tiếp theo.