Vừa là khách hàng, vừa là ‘game thủ’ trên app SHB SAHA, bạn đã thử chưa?

Không chỉ là một ứng dụng ngân hàng số thông thường, SHB SAHA còn mang tới một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ với tính năng game hóa độc đáo. Tại đây, mỗi giao dịch đều có thể tích lượt chơi, mở khóa thử thách và nhận vô vàn giải thưởng hấp dẫn lên tới 300 triệu đồng. Bạn đã sẵn sàng trở thành “game thủ” ngay trên app ngân hàng của chính mình chưa?

Khi giao dịch ngân hàng cũng có thể... nhập vai

Kết thúc ngày kinh doanh tại cửa hàng ăn uống trên phố Bạch Mai (Hà Nội), anh Trung Kiên (38 tuổi) như thường lệ mở ứng dụng ngân hàng số SHB SAHA quen thuộc để thống kê doanh thu, kiểm đếm giao dịch và tính toán các khoản thu chi. Là chủ kinh doanh, anh Kiên gần như đã biến mobile banking thành “trợ lý tài chính” không thể thiếu trong công việc hàng ngày.

Sau khi hoàn tất công việc, anh bất ngờ để ý thấy 1 thông báo “Quý khách đang sở hữu 20 lượt chơi Liên minh SAHA!” xuất hiện trên màn hình. Ban đầu, anh Kiên thoáng nghĩ chắc chương trình khuyến mãi đại trà nào đó, nhưng dòng chữ “Nhanh tay khám phá kho quà tặng vô hạn của SHB” ngay phía dưới khiến anh không khỏi tò mò.

Anh ấn vào biểu tượng dòng chữ “Liên minh SAHA” đang nổi bật trên ứng dụng. Giao diện ngay lập tức chuyển sang một không gian hoàn toàn mới, hình ảnh sống động của một trò chơi nhập vai với hình 12 linh thú dũng mãnh, bảng nhiệm vụ, điểm thưởng và các phần quà hiện ra trước mắt.

Toàn bộ 20 lượt chơi mà anh Kiên nhận được chính là từ các lần đăng nhập vào ứng dụng SHB SAHA và thực hiện giao dịch trong tuần qua. Anh Kiên bất ngờ hơn khi thấy hàng chục, hàng trăm phần quà của SHB đã tìm được chủ nhân, thậm chí có những phần thưởng như “Voucher Thái Market” đã đạt con số 500/500.

“Thật sự tôi không ngờ vừa quản lý tài chính, vừa có thể giải trí như thế này, đúng là ngân hàng rất biết chiều lòng người dùng, giúp cuộc sống đỡ căng thẳng sau cả ngày bận rộn”, anh Kiên cười nói, rồi bắt đầu thử những lượt chơi đầu tiên với tâm thế háo hức chẳng khác gì một “game thủ” thực thụ.

Bạn Hữu Vi (29 tuổi, Đà Nẵng) lại rất chuyên nghiệp trong cuộc đua “săn linh thú”. Là nhân viên văn phòng năng động, đồng thời cũng là tín đồ công nghệ, từ lâu Vi đã quen thuộc với các trò chơi trực tuyến tích hợp trên nền tảng ứng dụng (gamification) như ví điện tử, app ngân hàng. Vì thế, ngay từ khi SHB ra mắt “Liên minh SAHA”, Vi đã nhanh chóng tham gia và gặt hái một số phần thưởng hấp dẫn.

“Game Liên minh SAHA không chỉ là giải trí đơn thuần. Nó tạo động lực để người dùng chủ động giao dịch, khám phá thêm dịch vụ mà bình thường mình ít chú ý tới. Quan trọng là vừa có quà, vừa quản lý tài chính hiệu quả”, Vi chia sẻ.

Gần như mỗi ngày, Vi nhận được thông báo tích lũy lượt chơi. Đó không chỉ là niềm vui mà còn là cách để chàng trai Đà Nẵng kiểm soát tài chính cá nhân một cách thông minh và có phần thú vị hơn so với những ứng dụng ngân hàng truyền thống.

Dễ chơi, dễ trúng, ai cũng có thể tham gia

Không cần là “tay săn game” sành sỏi, tất cả khách hàng cá nhân sử dụng SHB SAHA đều có thể tham gia chương trình sau vài thao tác đơn giản. Chỉ cần thực hiện các giao dịch như mở tài khoản, mở thẻ, vay vốn, thấu chi, gửi tiết kiệm, giao dịch online, duy trì số dư bình quân hoặc đơn giản là đăng nhập ứng dụng mỗi ngày, người chơi sẽ được cộng lượt và có cơ hội “rinh” về nhiều quà tặng cực chất.

Hệ thống giải thưởng vô cùng đa dạng với tổng giá trị lên tới hơn 3 tỷ đồng từ quà tặng hiện vật, voucher du lịch, tiền mặt đến ưu đãi tài chính độc quyền, bao gồm: 2 chiếc iPhone 16 Pro Max, 8 voucher du lịch trong và ngoài nước, 120.000 giải thưởng tiền mặt, hơn 35.000 phần quà điểm SHB Rewards, 20.000 voucher nạp tiền điện thoại và Gotit.

Đặc biệt, không phân biệt khách hàng lâu năm hay khách mới tải app sử dụng lần đầu, 5 người đầu tiên sưu tập đủ 12 Linh thú sẽ cùng chia đều giải thưởng “khủng” trị giá 300 triệu đồng (tương đương 60 triệu/người). Nếu kết thúc chương trình chưa đủ 5 người thu thập được 12 Linh thú, toàn bộ giải thưởng vẫn sẽ chia đều cho những người hoàn thành bộ sưu tập.

Vì vậy, chỉ cần kiên trì và đều đặn sử dụng SHB SAHA như thói quen tài chính hằng ngày, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tiến gần đến bộ sưu tập đủ 12 Linh thú, hoặc ít nhất là rinh về những phần quà thiết thực từ chương trình. Đây chính là điểm khác biệt khiến trò chơi trên SHB SAHA không chỉ dành cho “tay chơi” chuyên nghiệp, mà phù hợp với tất cả mọi người, từ khách hàng bận rộn, chủ cửa hàng đến dân văn phòng trẻ yêu thích công nghệ.

Đại diện SHB cho biết, lý do ra đời của trò chơi bắt nguồn từ mong muốn khách hàng nâng cao cảnh giác với các hành vi lừa đảo công nghệ cao, tấn công mạng và giả mạo ngày càng tinh vi. Game được xây dựng dựa trên mô hình của trò chơi Liên minh huyền thoại, người chơi sẽ cùng đồng hành với các Linh thú của SAHA chiến đấu với Quái vật (viruss, hacker, email giả mạo, lừa đảo) từ đó bảo vệ an toàn cho app. 12 linh thú SAHA tương ứng với 12 con giáp quen thuộc với những bộ áo giáp như những vị tướng mang lại cảm giác an tâm cho khách hàng, nhưng cũng không kém phần dễ thương để thu hút khách hàng chơi game.

Thay cho cách thức truyền thông vốn có, SHB lựa chọn hình thức gamification như một cách truyền tải đặc biệt tới khách hàng, đồng thời tăng tính tương tác, giúp khách hàng giải trí và tiếp nhận một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.

“Thông qua game, chúng tôi mong muốn truyền tải thông điệp “SHB luôn nỗ lực vì sự an tâm của bạn”. Dù bạn là người am hiểu công nghệ hay chỉ đơn thuần sử dụng ứng dụng cho các giao dịch hằng ngày, Liên minh SAHA và các Linh thú sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, cùng bạn bảo vệ sự an toàn trong từng giao dịch”. vị đại diện này nhấn mạnh.

Chỉ sau hơn 2 tuần ra mắt, đến thời điểm hiện tại, đã có hơn hàng trăm nghìn khách hàng tham gia trải nghiệm trò chơi nhập vai trên ứng dụng SAHA, với hơn một triệu lượt chơi được ghi nhận. Đáng chú ý, đã có gần 30.000 khách hàng may mắn nhận về những phần thưởng giá trị từ chương trình, đặc biệt đã có khách hàng đầu tiên thu thập đủ 12 linh thú và “chắc suất” nhận chia kho tiền thưởng 300 triệu đồng.

Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của trải nghiệm game hóa trên SHB SAHA, khi việc giao dịch ngân hàng giờ đây không chỉ là thói quen tài chính, mà còn là hành trình chinh phục, giải trí và rinh quà hấp dẫn.