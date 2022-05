Vụ xưởng gỗ ở Hà Nội 'chìm' trong lửa: Bị đình chỉ vẫn lén lút hoạt động

Tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn làm chết 2 người trên đèo Bảo Lộc TPO - Không làm chủ tốc độ, tài xế ô tô 7 chỗ đã tông 3 xe máy rồi lùa vào gầm chiếc xe tải đông lạnh đang chạy cùng chiều phía trước khiến 2 phụ nữ đi trên một xe máy thiệt mạng.

Phá két sắt khi khám xét AIC Group, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng Trong tối 29/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng với VKSND Tối cao đồng loạt khám xét nhiều trụ sở của Tập đoàn AIC Group tại Hà Nội. Nhiều tài liệu, hồ sơ của Tập đoàn trên đã bị Cơ quan CSĐT thu giữ, niêm phong, phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Giả danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng TPO - Nguyễn Thị Vân Anh giả danh phóng viên Báo Thanh tra, khoe mình có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ là lãnh đạo ở Trung ương cũng như tỉnh Nghệ An để lừa đảo chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.

Thông tin mới vụ dì ruột dùng chổi sắt đánh bé gái 4 tuổi vì lười ăn TPO - Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, tỷ lệ thương tích của cháu bé bị dì ruột đánh do lười ăn là 9%, nếu gia đình có đơn sẽ khởi tố bị can.

Góc khuất trong đại án xăng dầu giả Nhìn lại quá trình điều tra, bóc gỡ, triệt xóa đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu này mới thấy sự tính toán tinh vi của các đối tượng…

Giải cứu nữ tiếp viên bị ‘giang hồ’ giam giữ trái pháp luật Chiều 29/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ Võ Duy Phương (SN 1992, ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Châu) về hành vi bắt người trái pháp luật. Riêng Lê Đức Tân (SN 1989, ngụ huyện Tân Châu) đã bỏ trốn.

Khởi tố ông Nguyễn Hùng, Phó vụ trưởng Uỷ Ban chứng khoán TPO - Ngày 29/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hùng Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát thị trường chứng khoán thuộc UBCK Nhà nước (Bộ Tài Chính) về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Khởi tố cựu Chủ tịch HĐQT Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn TPO - Ngày 29/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC cùng đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC.