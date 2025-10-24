Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vụ vé số trúng 2 tỷ đồng bị rách ở Quảng Ngãi: Công an sử dụng kỹ thuật giám định như thế nào?

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã áp dụng nhiều phương pháp giám định hiện đại, từ soi kính hiển vi có độ phân giải cao, thiết bị giám định kỹ thuật tài liệu sử dụng các nguồn ánh sáng đa bước sóng… đến sử dụng kỹ thuật phân tích hóa học giấy, mực và kiểm tra tờ vé số dưới ánh sáng hồng ngoại, tử ngoại (UV).

Những kỹ thuật giám định tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách

Ngày 24/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, căn cứ vào kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã quyết định trả thưởng cho tờ vé số trúng giải đặc biệt nhưng bị rách của anh P.D.L. (45 tuổi, trú xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi).

Để có được kết quả khách quan, khoa học, chính xác, các giám định viên tài liệu của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã áp dụng các phương pháp giám định hiện đại.

Cụ thể, sử dụng kính hiển vi có độ phân giải cao, thiết bị giám định kỹ thuật tài liệu sử dụng các nguồn ánh sáng đa bước sóng, máy ảnh độ phân giải cao tích hợp.

dac89af3df0e52500b1f.jpg
Giám định viên Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để giám định tờ vé số.

Ngoài ra các giám định viên còn sử dụng các kỹ thuật như phân tích hóa học giấy, mực kiểm tra dưới ánh sáng hồng ngoại, tử ngoại (UV), phóng đại vị trí bị rách dưới kính hiển vi để đánh giá mức độ khớp…

Trên cơ sở đó, Phòng Kỹ thuật hình sự kết luận chữ số in trên tờ vé số mang số dự thưởng không phát hiện dấu vết tẩy xóa, sửa chữa. Tờ vé số dự thưởng bị rách một phần chính giữa với cuống vé do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai phát hành là do cùng một bản in ra.

Từ kết quả giám định, ngày 23/10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã trả thưởng cho tờ vé số trúng giải đặc biệt của anh P.D.L. Sau khi trừ thuế, anh L. đã nhận được số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

ebc448ca0e378369da26.jpg
Tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách tạo lỗ thủng ở giữa.

Theo anh L., anh đã nhận hơn 1,8 tỷ đồng từ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai sau khi trừ thuế, đồng thời khẳng định mình không chi bất kỳ khoản phí nào cho cá nhân hay tổ chức để được nhận thưởng. “Khi được nhận thưởng, tôi rất vui mừng, bao lo lắng giờ đã tan biến. Tôi cảm ơn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã xem xét thấu đáo”, anh L. nói.

Hành trình gian nan của tờ vé số

Trước đó vào ngày 25/9, anh L. có mua một tờ vé số ký hiệu K39-25, với dãy số dự thưởng là 996946 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, kỳ mở thưởng ngày 26/9.

Trên đường đi làm về, anh L. đứng lại trú mưa và lấy thuốc lá trong túi quần ra hút. Do tay ướt, anh đã vô tình làm rách tờ vé số. Phần bị rách nằm ở giữa tờ vé số tạo thành lỗ thủng.

Ngày 26/9, tờ vé số của anh L. trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Ngày 2/10, anh L. mang tờ vé số đến Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai (tại tỉnh Quảng Ngãi) để làm thủ tục nhận thưởng.

Ngày 8/10, đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai mời anh L. đến văn phòng đại diện của công ty tại Quảng Ngãi để làm việc.

95d1f85c3766ba38e377.jpg
Anh L. với tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách.

Tại cuộc làm việc, đại diện Công ty Xổ số cho rằng, tờ vé số bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đã bị mất. Do đó, công ty xác định tờ vé số này không đủ điều kiện nhận thưởng theo Thông tư số 75 của Bộ Tài chính nên đã lập biên bản hoàn trả tờ vé số cho anh L.

Sau đó, anh L. phản ánh vụ việc đến nhiều cơ quan báo chí cũng như nhờ luật sư xem xét khởi kiện.

Đến ngày 20/10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai có văn bản mời anh L. bổ sung thông tin để xem xét lại trường hợp đặc biệt.

Ngày 21/10, anh L. được mời làm việc với lãnh đạo công ty và đưa tờ vé đến Công an tỉnh Quảng Ngãi để giám định.

Từ kết quả giám định của Công an, ngày 23/10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã trao thưởng cho anh L.

Nguyễn Ngọc
#Kỹ thuật giám định vé số bị rách #Chứng minh tính xác thực vé số trúng thưởng #Quy trình xét thưởng vé số rách #Vai trò của công nghệ trong xác minh vé số #Quyết định trả thưởng dựa trên kết quả giám định #Hành trình và tranh chấp vé số trúng thưởng #Ảnh hưởng của kỹ thuật phân tích hóa học và quang học #Giải quyết các trường hợp vé số bị hư hỏng #Phân tích pháp lý và thủ tục nhận thưởng vé số

Xem thêm

Cùng chuyên mục