Vụ sập tường khiến 5 người chết ở Bình Định: Bắt tạm giam quản lý dự án, giám đốc công ty xây dựng

TPO - Liên quan vụ sập tường trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn làm 5 người chết và 6 người khác bị thương, Viện KSND tỉnh Bình Định đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 bị can.

Ngày 9/5, nguồn tin cho biết, Viện KSND tỉnh Bình Định đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can Đào Ngọc Khoa (SN 1981, Hưng Yên), Phó Giám đốc Công ty cổ phần kỹ thuật và xây dựng Gia Phú - Quản lý dự án và Nguyễn Thành Dương (SN 1989, ở TP Quy Nhơn) Giám đốc Công ty xây dựng và thương mại Tân Dương. Đây là 2 bị can liên quan đến vụ sập tường xảy ra tại một công trình xây dựng ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa (TX An Nhơn), làm 5 người chết và 6 người khác bị thương. Trước đó, sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt 2 bị can để tạm giam đối với Khoa và Dương về tội "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", đồng thời chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp đề nghị phê chuẩn. Như Tiền Phong đưa tin, khoảng hơn 16h ngày 15/9/2022, trong lúc thi công xây dựng công trình nhà xưởng chế biến tại Nhà máy chế biến thực phẩm - Công ty Savvy Seafood Việt Nam trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn), bức tường của công trình bất ngờ sập xuống đè lên các công nhân. Vụ việc đã khiến 5 người chết và 6 người khác bị thương. Liên quan sự việc, ngày 16/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", để điều tra. Qua kiểm tra hiện trường ban đầu, cơ quan công an cũng phát hiện nhiều bất cập, sai sót trong quá trình thi công khu nhà xưởng của dự án. TRƯƠNG ĐỊNH