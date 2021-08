Vũ ‘nhôm’ và người thân có nhiều đơn khiếu nại việc thi hành án 28 bất động sản ở Đà Nẵng

TPO - Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội, yêu cầu công an các đơn vị phải kiểm soát ngay từ gốc là các khu dân cư; bố trí "nhiều tầng, nhiều lớp" đảm bảo mọi người dân ra, vào phải được kiểm soát nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

TPO - Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Dũng (51 tuổi, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Lê Văn Lên (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng về hành vi “Buôn lậu”.