Vụ ‘logo xe vua’: Không đủ căn cứ xử lý 80 CSGT, TTGT bị tố nhận hối lộ

TPO - Trong vụ án "logo xe vua" tại TPHCM, cơ quan tố tụng xác định, không đủ căn cứ để khởi tố, điều tra và xử lý đối với 80 cán bộ CSGT, TTGT bị "tố" nhận hối lộ.

Chiều nay (6/12), Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố các bị can trong vụ ‘logo xe vua’.

Trong đó, các bị can bị truy tố về tội đưa hối lộ gồm: Nguyễn Văn Thới, Trần Quốc Thái, Huỳnh Tấn Thắng, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Mai Hữu Nhân, Trần Trọng Nhân, Mai Văn Thái Em, Nguyễn Minh Thiên, Lê Thị Cẩm Vân – cùng trú tại TPHCM. Bị can Nguyễn Cảnh Chân, cựu CSGT Công an tỉnh Đồng Nai bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2014 đến 8/2015, Thới, Vân và các đồng phạm đã bán logo có in số “68”, chữ “garage Thành Đô” và chữ “Xe chở hàng” cho các lái xe, chủ xe tải lưu thông trên địa bàn TPHCM, tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.

Thới, Vân và đồng phạm cam kết khi dán logo trên xe sẽ không bị lực lượng Thanh tra giao thông (TTGT), CSGT làm việc trên các địa bàn xử phạt lỗi chở quá tải. Nếu bị lập biên bản phạt, sẽ được trả tiền nộp phạt.

Thái, Vân và đồng phạm đã sử dụng tiền bán logo thu được để hối lộ một số cán bộ trong lực lượng CSGT, TTGT để không bị kiểm tra, xử phạt; trả công cho những người canh gác báo cho chủ xe và lái xe đã mua logo không đi qua các tuyến đường có Tổ công tác đặc biệt của Phòng CSGT Công an TPHCM kiểm tra lưu động; chi phí nộp phạt thay cho những lái xe, chủ xe đã mua logo nhưng vẫn bị phạt... số tiền còn lại Vân, Thới sử dụng cá nhân.

Thới và Thái đã bán logo thu được gần 23 tỷ đồng. Sau đó sử dụng gần 5 tỷ đồng đưa hối lộ, 16,5 tỷ đồng nộp phạt cho các xe mua logo nhưng vẫn bị phạt và trả tiền thuê người canh tổ công tác đặc biệt. Thới hưởng lợi 1,3 tỷ đồng; Lê Thị Cẩm Vân cùng đồng phạm bán logo thu được 7,9 tỷ đồng, đưa hối lộ 477 triệu đồng, Vân hưởng lợi trên 1,5 tỷ đồng.

Cựu CSGT Công an tỉnh Đồng Nai Nguyễn Cảnh Chân, có hành vi nhận của Thới 13 lần, với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Chân sử dụng 960 triệu đồng môi giới hối lộ, giữ lại sử dụng cá nhân 300 triệu đồng. Cáo trạng truy tố Nguyễn Cảnh Chân tội “Môi giới hối lộ” theo khoản 4 Điều 365 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra, các bị can đã đưa hối lộ cho 80 cán bộ CSGT và TTGT với tổng số tiền 4,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, những cán bộ này không thừa nhận. Ngoài lời khai của các bị can, không thu thập thêm được chứng cứ nào khác nên cơ quan tố tụng xác định, không đủ căn cứ để khởi tố, điều tra và xử lý đối với số cán bộ này.

Vụ án đã từng xử sơ thẩm ngày 3/10/2018, đến ngày 18/10/2019, TAND cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND TPHCM, giao điều tra, xét xử lại và nay Viện Kiểm sát ban hành cáo trạng.