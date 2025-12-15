VPBank và chiến lược chinh phục Gen Z: Thẻ tín dụng dành riêng cho game thủ nhân sự kiện T1 đến Việt Nam

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chuẩn bị ra mắt dòng thẻ tín dụng chuyên biệt cho cộng đồng game thủ và tín đồ giải trí trực tuyến, mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn từ quà chào mừng, miễn phí thường niên đến tích điểm vượt trội và đặc quyền sở hữu thẻ in chữ ký đội tuyển T1.

Trong những ngày cuối năm 2025, cộng đồng game thủ dậy sóng trước tin VPBank chơi lớn khi đưa toàn bộ đội hình T1 – đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại đã 6 lần giành chức vô địch Chung kết thế giới tới Việt Nam. Được tổ chức từ 20-21/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC - Hà Nội), sự kiện “VPBank presents eSport Festival: Legends Unite” (Ngày hội thể thao điện tử VPBank: Quần hùng hội tụ) với sự có mặt của đội tuyển huyền thoại T1 được mong chờ với hàng loạt các hoạt động sôi động đậm chất văn hóa game thủ như cuộc thi cosplay, diễu hành cosplay, giao lưu với KOLs trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại…

Đặc biệt, sự kiện sẽ có buổi giao lưu chính thức đầu tiên tại Việt Nam giữa các thành viên T1 với người hâm mộ vào ngày 21/12. Và khoảnh khắc được nhiều fan đón chờ nhất chính là trận Showmatch BO3 lịch sử, nơi các tuyển thủ Việt thi đấu trực tiếp cùng T1 tại. sân khấu chính với hệ thống màn hình LED lên đến 500m² - hứa hẹn là cuộc “va chạm” đỉnh cao giữa thần tượng quốc tế và đại diện Việt Nam. Đây là cơ hội hiếm hoi giới game thủ Việt được chứng kiến T1 thi đấu trực tiếp ngay trước mắt, giữa một bầu không khí bùng nổ của hàng chục nghìn khán giả.

Cũng trong dòng sự kiện này, đại diện ngân hàng VPBank chính thức hé lộ thông tin về việc sắp ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng hoàn toàn mới, được thiết kế riêng cho cộng đồng gamer và những người yêu thích giải trí trực tuyến. Đây là bước đi tiên phong của VPBank trong việc tiên phong cá nhân hóa trải nghiệm tài chính, khai thác sâu thị trường ngách đầy tiềm năng của thế hệ trẻ Việt Nam.

Với tấm thẻ tín dụng này, khách hàng sẽ được tích điểm thưởng lên đến 10% giá trị giao dịch cho các dịch vụ giải trí trong game và các nền tảng trực tuyến như Netflix, Spotify, YouTube Premium. Ngân hàng cũng triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn khác như quà chào mừng lên tới 400 nghìn đồng, miễn phí thường niên...

Không dừng tại đó, VPBank xây dựng đặc quyền có 1-0-2 khi mở ra cơ hội sở hữu một tấm thẻ tín dụng phiên bản giới hạn với đủ bộ chữ ký của các thành viên trong đội tuyển T1 cho cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam. Để đạt được cơ hội này, khách hàng chỉ cần mở thẻ và chi tiêu theo điều kiện ngân hàng quy định. Bên cạnh tấm thẻ, khách hàng cũng sẽ nhận được nhiều món quà hấp dẫn đi kèm như móc khóa, mũ hay áo đấu có in logo của đội tuyển T1. Thông tin chi tiết sẽ được ngân hàng công bố trong thời gian sớm nhất.

“Việc ra mắt thẻ tín dụng dành riêng cho cộng đồng gamer nằm trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, hướng tới nhóm khách hàng trẻ, yêu thích công nghệ và giải trí. Chúng tôi mong muốn mang đến một sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu thanh toán mà còn tạo ra giá trị cảm xúc, gắn kết với sở thích và phong cách sống của khách hàng”, đại diện VPBank chia sẻ.

Tấm thẻ tín dụng đặc biệt này sẽ được VPBank chính thức ra mắt vào ngày 21/12/2015, tại sự kiện giao lưu cùng T1. Dù chưa có nhiều thông tin cụ thể nhưng những thông tin hé lộ đã tạo nên sự háo hức trong cộng đồng game thủ và người yêu giải trí. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những sản phẩm thẻ tín dụng độc đáo nhất trên thị trường, mở ra xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm tài chính cho thế hệ trẻ.

Theo báo cáo của TikTok và Sensor Tower, ngành công nghiệp game Việt Nam đang khẳng định vị thế là một tỏng những trụ cột quan trọng của nền kinh tế số, với doanh thu được dự đoán 1,66 tỷ USD vào năm 2025 và tiếp tục tăng trưởng đều đạt 9,77% mỗi năm, chạm mốc 2,42 tỷ USD vào năm 2029.

Ra mắt thẻ tín dụng dành riêng cho gamer là minh chứng cho sự nhạy bén của VPBank trong việc bắt kịp xu hướng cá nhân hóa và khai thác thị trường ngách. Đây không chỉ là một sản phẩm tài chính, mà còn là cầu nối giữa ngân hàng và thế hệ trẻ – nhóm khách hàng sẽ định hình tương lai của ngành ngân hàng số.