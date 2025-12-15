Vợ chồng chủ chuỗi TMV Malisa nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Minh Đức
TPO - Tại cuộc họp báo chiều 15/12, do Bộ Công an tổ chức, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cho biết, liên quan vụ án buôn lậu mỹ phẩm xảy ra tại hệ sinh thái Mailisa, đến nay vợ chồng Phan Thị Mai – Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị lớn, gồm, khoảng 3 tỷ đồng tiền mặt, hơn 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC và 100 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, đến nay vợ chồng Phan Thị Mai – Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả vụ án.

Bị can Mai và Khánh. Ảnh: BCA.

Hiện toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm liên quan đang được cơ quan điều tra phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiến hành đánh giá chất lượng, làm căn cứ phục vụ công tác xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu”, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thị Mai – Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa và chồng là Hoàng Kim Khánh, cùng 6 đối tượng khác về cùng tội danh.

Quá trình nắm tình hình và điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2020 đến năm 2024, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tổ chức nhập khẩu mỹ phẩm để tiêu thụ thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa với mục đích thu lợi bất chính.

Hai đối tượng thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ, không bảo đảm chất lượng, không đúng thành phần đã công bố, không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, các bị can câu kết với một số đối tượng người Trung Quốc, lập hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc xuất xứ mỹ phẩm từ Quảng Châu (Trung Quốc) sang Hồng Kông để hợp thức hóa hồ sơ, được cấp CFS tại Hồng Kông. Trên cơ sở đó, các lô mỹ phẩm được tổ chức nhập lậu về Việt Nam, quảng cáo là hàng sản xuất tại Hồng Kông nhằm tạo lòng tin cho người tiêu dùng trong nước, rồi bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo của hệ thống Mailisa).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, C03 đã khởi tố 8 bị can về tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa), Hoàng Kim Khánh (Tổng Giám đốc), Trần Đan Phượng (Kế toán trưởng), Nguyễn Thị Ngọc Trúc (kế toán Công ty MK Skincare), Vương Phượng Nghi (Giám đốc), Lu XueYi (nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn), Võ Hoài Sơn, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn và Đỗ Bích Thủy (đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội).

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ, mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội có tổ chức.

Minh Đức
