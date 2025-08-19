Vivo V60 5G: 'Bạn diễn' đặc biệt của Quang Hùng MasterD trong MV Thả Anh Ra

“Thả Anh Ra” tạo nên điểm nhấn độc đáo khi đánh dấu màn kết hợp bất ngờ giữa MasterD và vivo V60 Midnight Berry – chiếc smartphone sẽ được vivo giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Ngày 16/8 vừa qua, Quang Hùng MasterD đã “thổi bùng” đường đua V-Pop với MV Thả Anh Ra. Chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, sản phẩm đã vượt mốc 2 triệu lượt xem, đồng thời liên tiếp giữ vị trí top 1 trên nhiều nền tảng âm nhạc. Với màu sắc ma mị cùng phần hoà âm cuốn hút, MV mới của nam ca sĩ nhanh chóng tạo nên sức hút lớn và nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ người hâm mộ.

vivo V60 5G đồng hành cùng hành trình “thả ra”

Trong MV “Thả Anh Ra”, giữa những khung hình đậm chất cảm xúc, vivo V60 5G phiên bản Midnight Berry xuất hiện như một người bạn đồng hành thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa. Câu chuyện khắc họa hành trình của một chàng trai mắc kẹt trong mối quan hệ, vừa day dứt vừa khao khát tự do. Ở những nút thắt cảm xúc quan trọng, vivo V60 luôn hiện diện trở thành điểm nhấn kết nối giữa nhân vật và mạch truyện.

Hình ảnh vivo V60 phiên bản màu Midnight Berry lộ diện

Mở đầu MV, khi câu hát vang lên, chiếc điện thoại rơi xuống đất như một tín hiệu báo trước sự rạn vỡ. Lạc lối trong mê cung, chàng trai đưa V60 lên ghi lại hình ảnh cô gái, một hành động vừa bản năng vừa đầy chủ ý để lưu giữ khoảnh khắc bí ẩn.Trong giấc mơ về đám cưới, cô gái cầm chiếc điện thoại trên tay, biến nó thành biểu tượng cho hạnh phúc và viễn cảnh tương lai mà chàng trai từng mong đợi. Đến khi hoài niệm ùa về, Quang Hùng MasterD lại xuất hiện cùng V60, để chiếc điện thoại trở thành nhịp cầu gắn kết ký ức và cảm xúc.

vivo V60 sở hữu Chế độ Chân Dung Sân Khấu Tele ZEISS 10x và khả năng zoom tối đa 100x

Đó cũng là cách vivo V60 5G xuất hiện trong MV không còn đơn thuần là thiết bị liên lạc, mà đã trở thành một chứng nhân cho những cung bậc cảm xúc của chàng trai. Đó còn là mảnh ghép quan trọng góp phần dẫn dắt và định hình toàn bộ câu chuyện tình yêu trong MV.

MV “Thả Anh Ra” không chỉ gây ấn tượng với phần âm nhạc bắt tai và hình ảnh giàu cảm xúc, mà còn đồng điệu với sắc tím Midnight Berry của vivo V60 5G. Tông màu tím trầm pha ánh lam huyền bí xuyên suốt MV đã góp phần khắc họa không khí ma mị, vừa quyến rũ vừa tinh tế, phản chiếu đúng tinh thần mà Midnight Berry mang lại sự bí ẩn, cuốn hút nhưng vẫn đầy thanh lịch trên vivo V60.

Đằng sau vẻ đẹp là sức mạnh công nghệ ấn tượng

Điểm nhấn nổi bật nhất chính là hệ thống camera ZEISS, thương hiệu quang học lừng danh thế giới. Cụm 3 camera sau vô cùng mạnh mẽ với cảm biến chính Sony IMX766 50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS, đảm bảo bắt trọn mọi khoảnh khắc sắc nét. Đi kèm là camera tele Sony IMX882 50MP cho khả năng zoom quang 3x ấn tượng và camera góc siêu rộng 8MP, mang đến sự linh hoạt tối đa cho mọi góc chụp. Ngay cả camera selfie cũng có độ phân giải lên tới 50MP, giúp Quang Hùng MasterD dễ dàng ghi lại những khung hình cận cảnh đầy cảm xúc trong MV.

Sức mạnh hiệu năng của máy được đảm bảo với vi xử lý Snapdragon® 7 Gen 4 cho phép xử lý mượt mà mọi tác vụ từ công việc đến giải trí. Mọi chi tiết trong MV, từ những kỷ niệm lướt qua trên màn hình, đều được hiển thị một cách sống động trên tấm nền AMOLED cong 4 cạnh kích thước 6.77 inch, có tần số quét 120Hz siêu mượt mà.

Cú bắt tay giữa vivo và Quang Hùng MasterD trong "Thả Anh Ra" đã chứng minh một điều công nghệ và nghệ thuật có thể hòa quyện một cách hoàn hảo. Một chiếc smartphone không chỉ đẹp về thiết kế mà còn sở hữu sức mạnh công nghệ vượt trội, trở thành nguồn cảm hứng và công cụ đắc lực trên hành trình đi tìm sự tự do và sáng tạo. Cùng chờ đón sự ra mắt chính thức của vivo V60 5G vào ngày 26/08/2025.

