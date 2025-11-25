Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Vinicius nói với Chủ tịch Florentino Perez sẽ không gia hạn hợp đồng

Thanh Hải Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vinicius Junior đã nói với Chủ tịch Real, Florentino Perez về ý định không gia hạn hợp đồng trong bối cảnh căng thẳng với HLV Xabi Alonso.

alonso-vinicius.jpg

Hợp đồng giữa Vinicius và Real sẽ hết hạn vào tháng 6/2027. Các cuộc đàm phán về một hợp đồng mới đã được khởi động vào tháng 1/2025 nhưng bị đình trệ do hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Được biết, phía Real đề nghị mức lương mới, tăng từ 18 triệu euro lên lên khoảng 20 triệu euro sau thuế mỗi năm. Con số này đã bị Vinicius từ chối. Khi được yêu cầu đưa ra một con số cụ thể, đại diện của cầu thủ người Brazil hy vọng đó sẽ là bản hợp đồng lịch sử, thuộc hàng cao nhất từ ​​trước đến nay, với gói lương lên tới 30 triệu euro mỗi mùa.

Real không đồng ý với đề xuất, và cũng không tổ chức cuộc đàm phán mới cho đến cuối tháng trước, tương lai của Vinicius mới lại được thảo luận trong cuộc trao đổi giữa cầu thủ này và Chủ tịch Real, Florentino Perez.

Theo tin từ The Athletic, sau chiến thắng 2-1 trong trận El Clasico ngày 26/10, Vinicius đã tới gặp Perez để xin lỗi về hành vi thiếu chuẩn mực. Lúc bị thay ra phút 72, ngôi sao người Brazil đã phản ứng đầy giận dữ với HLV Xabi Alonso, sau đó hét lên: "Luôn là tôi. Tốt hơn là tôi nên ra đi. Tôi sẽ ra đi".

Ban lãnh đạo Real được cho là không hài lòng với các hành xử của Vinicius trong một trận đấu được cả thế giới theo dõi. Vì vậy, anh đã chủ động bày tỏ sự hối lỗi. Và trong cuộc trò chuyện cởi mở, vấn đề tương lai của Vinicius đã được bàn thảo. Perez đã rất bất ngờ khi Vinicius tuyên bố "gia hạn hợp đồng không phải lựa chọn tốt nhất lúc này, khi mối quan hệ với Alonso ngày càng căng thẳng".

Vinicius vốn đã lo ngại về vị trí của mình khi Alonso được bổ nhiệm. Sự lo lắng này đã thành sự thật khi anh chỉ 5 lần chơi trọn vẹn 90 phút trong số 17 trận của Real ở mọi đấu trường mùa này. Anh cũng 4 lần vào sân từ ghế dự bị, bao gồm trận hòa 2-2 hôm Chủ nhật vừa rồi trước Elche.

Hiện Real đang ở tình huống khó xử, với một bên là Alonso đang tạo ra những thay đổi tích cực và một bên là ngôi sao mà Perez yêu thích. Họ chỉ hy vọng mối quan hệ giữa hai người trở nên nồng ấm, thúc đẩy cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng được mở lại.

Thanh Hải Thanh Hải
#Vinicius Xabi Alonso #tương lai Vinicius #hợp đồng Vinicius #Vinicius Real #Vinicius #Vinicius Junior #cầu thủ chống lại Xabi Alonso #Xabi Alonso Real #HLV Xabi Alonso

Xem thêm

Cùng chuyên mục