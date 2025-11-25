Vinicius nói với Chủ tịch Florentino Perez sẽ không gia hạn hợp đồng

Hợp đồng giữa Vinicius và Real sẽ hết hạn vào tháng 6/2027. Các cuộc đàm phán về một hợp đồng mới đã được khởi động vào tháng 1/2025 nhưng bị đình trệ do hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Được biết, phía Real đề nghị mức lương mới, tăng từ 18 triệu euro lên lên khoảng 20 triệu euro sau thuế mỗi năm. Con số này đã bị Vinicius từ chối. Khi được yêu cầu đưa ra một con số cụ thể, đại diện của cầu thủ người Brazil hy vọng đó sẽ là bản hợp đồng lịch sử, thuộc hàng cao nhất từ ​​trước đến nay, với gói lương lên tới 30 triệu euro mỗi mùa.

Real không đồng ý với đề xuất, và cũng không tổ chức cuộc đàm phán mới cho đến cuối tháng trước, tương lai của Vinicius mới lại được thảo luận trong cuộc trao đổi giữa cầu thủ này và Chủ tịch Real, Florentino Perez.

Theo tin từ The Athletic, sau chiến thắng 2-1 trong trận El Clasico ngày 26/10, Vinicius đã tới gặp Perez để xin lỗi về hành vi thiếu chuẩn mực. Lúc bị thay ra phút 72, ngôi sao người Brazil đã phản ứng đầy giận dữ với HLV Xabi Alonso, sau đó hét lên: "Luôn là tôi. Tốt hơn là tôi nên ra đi. Tôi sẽ ra đi".

Ban lãnh đạo Real được cho là không hài lòng với các hành xử của Vinicius trong một trận đấu được cả thế giới theo dõi. Vì vậy, anh đã chủ động bày tỏ sự hối lỗi. Và trong cuộc trò chuyện cởi mở, vấn đề tương lai của Vinicius đã được bàn thảo. Perez đã rất bất ngờ khi Vinicius tuyên bố "gia hạn hợp đồng không phải lựa chọn tốt nhất lúc này, khi mối quan hệ với Alonso ngày càng căng thẳng".

Vinicius vốn đã lo ngại về vị trí của mình khi Alonso được bổ nhiệm. Sự lo lắng này đã thành sự thật khi anh chỉ 5 lần chơi trọn vẹn 90 phút trong số 17 trận của Real ở mọi đấu trường mùa này. Anh cũng 4 lần vào sân từ ghế dự bị, bao gồm trận hòa 2-2 hôm Chủ nhật vừa rồi trước Elche.

Hiện Real đang ở tình huống khó xử, với một bên là Alonso đang tạo ra những thay đổi tích cực và một bên là ngôi sao mà Perez yêu thích. Họ chỉ hy vọng mối quan hệ giữa hai người trở nên nồng ấm, thúc đẩy cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng được mở lại.