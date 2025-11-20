Vinhomes Green Paradise được công nhận là ứng viên đầu tiên của '7 kỳ quan đô thị tương lai' thế giới

Vinhomes Green Paradise vừa được công nhận là ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders phát động. Việc vượt qua 90 hồ sơ ứng cử và đề cử từ khắp thế giới để trở thành ứng viên đầu tiên đáp ứng các tiêu chí tham gia bầu chọn biểu tượng đô thị của thế kỷ 21 - đã khẳng định tầm nhìn và tầm vóc của “viên ngọc quý” Vinhomes Green Paradise trong việc phát triển mô hình đô thị kiểu mẫu của tương lai.

Bà Nguyễn Thu Hằng – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes và ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders - Chủ tịch chiến dịch bầu chọn 7 Kỳ quan Đô thị Tương lai tại buổi trao chứng nhận ứng viên chính thức cho Dự án Vinhomes Green Paradise trong cuộc bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”

Xét theo quy chiếu của bảng xếp hạng, đại diện Việt Nam ghi điểm nhờ 3 tiêu chí: Môi trường và Thiên nhiên - Thành phố Thông minh - Lấy con người làm trung tâm.

Cụ thể, ở tiêu chí Môi trường và Thiên nhiên, Vinhomes Green Paradise sở hữu địa thế hiếm có khi được bao bọc bởi biển Cần Giờ và khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận là rừng ngập mặn quy mô hơn 75.000 ha. Dự án có tổng chiều dài bãi biển lên tới 121 km, quy mô 2.870 ha, mật độ xây dựng chỉ 16%. Phần lớn diện tích còn lại dành cho cây xanh và mặt nước, trong đó trung tâm đô thị là hồ Lagoon nước biển tự nhiên lên đến 800ha, tạo nên không gian sinh thái độc đáo chỉ có ở các siêu đô thị biển hàng đầu trên thế giới.

Vinhomes Green Paradise xứng danh là ứng viên nặng ký – “viên ngọc quý” từ châu Á trong cuộc bầu chọn quy mô toàn cầu “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”

Xét trên tiêu chí Thành phố Thông minh, Vinhomes Green Paradise ứng dụng IoT, Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo (AI) cho quản trị, vận hành và giám sát môi trường, xây dựng không gian đô thị hiện đại, an toàn và văn minh.

Xét trên tiêu chí Lấy con người làm trung tâm, hệ thống tiện ích được quy hoạch và phát triển đồng bộ với triết lý vị nhân sinh. Cư dân sẽ được thụ hưởng chất lượng sống cao cấp với dịch vụ toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế như y tế (Vinmec và Cleveland Clinic (Mỹ) hợp tác cung cấp); giáo dục (Vinschool và Brighton College (Anh Quốc); dưỡng lão (Vin New Horizon…); văn hóa (nhà hát Sóng Xanh 7 ha; thể thao (2 sân golf 18 hố được thiết kế bởi những công ty do 2 tên tuổi lừng danh thế giới là Tiger Woods và Robert Trent Jones sáng lập); vui chơi giải trí ẩm thực (Quảng trường biển VinWonders 122 ha; Tổ hợp ẩm thực, mua sắm giải trí và ăn chơi đêm Cosmo Bay…).

Phát biểu tại lễ trao chứng nhận, ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders và Chủ tịch chiến dịch “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” cho biết: “New7Wonders rất vui mừng thông báo Vinhomes Green Paradise đã trở thành Ứng viên Chính thức đầu tiên của 7 Kỳ quan Đô thị Tương lai, chiến dịch toàn cầu nhằm tìm kiếm 7 thành phố và đại đô thị sẽ truyền cảm hứng cho tương lai nhân loại. Không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cốt lõi của chương trình, Vinhomes Green Paradise còn đại diện cho sứ mệnh cao cả của một tập đoàn hàng đầu châu Á và trên thế giới, đã và đang tích cực tham gia vào ứng dụng ESG++ trong nhiều hoạt động. Đó cũng là lý do chúng tôi trực tiếp đến Việt Nam để trân trọng trao chứng nhận Ứng viên Chính thức, đánh dấu một dấu mốc mang tính biểu tượng cho toàn bộ chiến dịch. Đây còn là dịp để chúng tôi trực tiếp đến thăm dự án và tận mắt chứng kiến quá trình hình thành một đại đô thị thực sự phi thường - nơi thiên nhiên, con người và công nghệ được hoà quyện và tôn vinh lẫn nhau. Đó là tinh thần mà mọi ứng viên của 7 Kỳ quan Đô thị Tương lai cần hướng tới”.

Tại Vinhomes Green Paradise, hệ thống tiện ích được quy hoạch và phát triển đồng bộ với triết lý vị nhân sinh, dành phần lớn diện tích cho cây xanh và mặt nước

Điểm khác biệt của Vinhomes Green Paradise là lựa chọn mô hình phát triển. Thay vì chỉ tuân thủ theo các chuẩn mực toàn cầu của mô hình đô thị ESG – Vinhomes Green Paradise đã được tiên phong nâng tầm lên thành ESG++, với 5 trụ cột: Môi trường – Xã hội – Quản trị - Tái sinh - Thích ứng biển đổi khí hậu.

Tầm nhìn xanh hóa được áp dụng triệt để ngay từ quá trình thi công. Dự án luôn áp dụng công nghệ hiện đại nhất nhằm giảm thiểu tác động tới môi trường. Nổi bật là công nghệ K-DPM biến bùn mềm thành vật liệu tái sinh và tôn tạo bền vững, hạn chế phát thải gián tiếp, giảm thiểu ô nhiễm và khai thác cát tự nhiên.

Dự kiến, khi đi vào hoạt động, toàn bộ hệ thống vận hành đô thị đều được “xanh hóa” toàn diện với mục tiêu: 100% điện sạch (từ điện gió ngoài khơi cách bờ 20 km và hệ thống năng lượng mặt trời, pin lưu trữ); 100% phương tiện phát thải ròng bằng 0 (bao gồm ô tô điện, xe máy điện, xe buýt điện, xe đạp điện và ca nô điện và cả hệ thống đường sắt tốc độ cao kết nối trực tiếp với trung tâm TP.HCM).

Bên cạnh việc luôn tuyệt đối tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, Vinhomes Green Paradise cũng đặc biệt chú trọng bảo tồn và tái sinh các hệ động thực vật trong quá trình phát triển, song song với chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu của TP. HCM. Quỹ tái sinh rừng và thích ứng biến đổi khí hậu được thành lập để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, phục hồi và ứng phó dài hạn, trọng tâm là chiến dịch phục hồi tái sinh rừng Cần Giờ, kiến tạo vành đai bảo vệ xanh cho toàn dự án.

Với các định hướng trên, Vinhomes Green Paradise đặt mục tiêu đạt chuẩn BREEAM và ISO 37122 – hai chứng chỉ xanh và thông minh khắt khe nhất thế giới, trở thành biểu tượng ESG++ toàn cầu và hình mẫu cho các thành phố ven biển thế hệ mới.

Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng trở thành mô hình đô thị kiểu mẫu của tương lai, thiên đường nghỉ dưỡng và du lịch đẳng cấp hàng đầu thế giới

Bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes, chia sẻ: “Môi trường và Thiên nhiên – Thành phố Thông minh – Lấy con người làm trung tâm là ba trụ cột phát triển của Vinhomes Green Paradise. Đây không chỉ là lợi thế tranh cử trong cuộc bầu chọn 7 kỳ quan đô thị tương lai, mà còn là kim chỉ nam để Vinhomes kiến tạo nên một biểu tượng đô thị mang tầm vóc thế giới, là không gian đáng sống cho mọi cư dân toàn cầu và đại diện cho khát vọng phát triển tương lai bền vững”.

Việc Vinhomes Green Paradise được New7Wonders công nhận là ứng viên chính thức đầu tiên có ý nghĩa quan trọng, ghi nhận tầm nhìn và tầm vóc thực tế của dự án. Với thực lực hiện có, Vinhomes Green Paradise hoàn toàn xứng danh là ứng viên nặng ký – “viên ngọc quý” từ châu Á trong cuộc bầu chọn “7 Kỳ quan Thế giới mới”.

Chiến dịch tìm kiếm “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” được khởi động vào ngày 31/10/2025. Giai đoạn bình chọn công khai trên toàn cầu sẽ diễn ra từ 31/10/2026 và công bố kết quả vào ngày 31/10/2027.

Đây là cuộc bầu chọn đặc biệt tiếp theo của New7Wonders - tổ chức nổi tiếng toàn cầu với cuộc bầu chọn “7 Kỳ quan Thiên nhiên mới” diễn ra năm 2011. Cuộc bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” được kỳ vọng sẽ trở thành hiện tượng quốc tế, thu hút hàng trăm triệu người trên khắp hành tinh cùng định nghĩa lại kỳ quan đô thị của thời đại - nơi tương lai của nhân loại sẽ được định hình bởi những thành phố xanh hơn, thông minh hơn và nhân văn hơn./.