Vinhomes Golden City - Tâm điểm của '5 siêu mạch kết nối quốc tế' tại Hải Phòng

Trong bức tranh phát triển sôi động của siêu đô thị Hải Phòng sau sáp nhập, Dương Kinh đang là điểm sáng khi hội tụ mạng lưới hạ tầng đồng bộ và lớn nhất Việt Nam, gồm đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa và đường hàng không. Ở tâm điểm của “5 siêu mạch kết nối quốc tế” ấy, Vinhomes Golden City vừa mở ra một không gian sống đẳng cấp như resort, vừa là biểu tượng đầu tư chiến lược, nơi giá trị bất động sản tăng trưởng liên tục cùng nhịp hạ tầng.

Hạ tầng vẽ lại bản đồ đô thị phía Nam Hải Phòng

Với quy hoạch mở rộng mạnh về phía Nam, Hải Phòng đang kiến tạo hệ thống hạ tầng đa tầng, liên thông vùng - quốc gia - quốc tế. Đặc biệt, tất cả những “mạch kết nối” ấy có điểm hội tụ chung là Vinhomes Golden City (Dương Kinh), nơi đang định hình diện mạo đô thị kiểu mẫu của Hải Phòng trong giai đoạn mới.

Cao tốc và vành đai là mạch giao thông chiến lược đầu tiên mở khóa tiềm năng của khu vực này. Tuyến cao tốc Hà Nội - Hưng Yên - Hải Phòng - Quảng Ninh đã tạo nên một “tam giác tăng trưởng” sôi động, đưa dòng vốn, nhân lực và cư dân chất lượng cao dịch chuyển mạnh về thành phố cảng.

Ở hướng nội đô, Vành đai 2 (Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện) dự kiến hoàn thành vào năm 2028, sẽ trực tiếp kết nối trung tâm thành phố với cảng Lạch Huyện, sân bay Cát Bi và các khu công nghiệp lớn như Tràng Duệ, VSIP, Đình Vũ. Đây chính là “mạch máu” vận hành chuỗi sản xuất, logistics, đô thị, giúp bất động sản liền kề hưởng lợi kép từ giao thương và nhu cầu an cư.

Các sản phẩm bất động sản tại Hải Phòng được “săn đón” nhờ hạ tầng đồng bộ, quy hoạch bài bản

Trong khi đó, Vành đai 3 dài khoảng 63 km sẽ định hình vòng cung phát triển mới của Hải Phòng, kết nối các khu vệ tinh, tạo dư địa mở rộng không gian đô thị và điểm rơi giá trị cho các dự án nằm trên hành lang giao thông này.

Hải Phòng còn sở hữu hệ thống đa kết nối ba chiều hiếm có: đường sắt - đường thủy - hàng không. Mỗi mảng hạ tầng này đều trực tiếp chuyển hóa thành giá trị sinh lời của bất động sản.

Cú hích lớn nhất sắp tới là tuyến đường sắt quốc tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trị giá 8,4 tỷ USD, khởi công vào ngày 19/12/2025. Khi hoàn thành, tuyến này sẽ đưa Hải Phòng trở thành cửa ngõ đầu - cuối của hành lang logistics xuyên Á, kết nối Việt Nam - Trung Quốc - ASEAN.

Cùng lúc, hệ thống sông Bạch Đằng, Cấm, Lạch Tray, Văn Úc… tạo nên “xa lộ thủy” nối liền Hải Phòng Quảng Ninh, Hưng Yên và Hà Nội. Đây là mạch lưu thông hàng hóa nội địa khu công nghiệp - cảng biển, giảm tải cho đường bộ, đồng thời tăng sức hút cho các khu đô thị ven sông - vốn được giới đầu tư ưa chuộng nhờ lợi thế cảnh quan và tiềm năng thương mại.

Về hàng không, sân bay quốc tế Cát Bi đang mở rộng công suất lên hơn 13 triệu lượt khách/năm, song hành với kế hoạch phát triển sân bay quốc tế Tiên Lãng. Hệ thống kép này sẽ biến Hải Phòng thành trung tâm trung chuyển hành khách và hàng hóa quốc tế, thúc đẩy nhu cầu lưu trú, dịch vụ và kéo theo sự bứt tốc của phân khúc bất động sản cao cấp và thương mại.

Vinhomes Golden City - Biểu tượng đô thị quốc tế của thời hạ tầng bùng nổ

Trong mọi chu kỳ phát triển, hạ tầng luôn là đòn bẩy đầu tiên và mạnh mẽ nhất của giá trị bất động sản. Với Dương Kinh, khi cả 5 tuyến hạ tầng quốc gia hội tụ, khu vực này đang đứng trước giai đoạn tăng trưởng giá trị bền vững, tương tự những gì từng diễn ra tại Thủ Đức (TP.HCM) hay Gia Lâm (Hà Nội) giai đoạn trước.

Với diện tích cây xanh, mặt nước lên tới 40ha, cùng hệ thống tiện ích giáo dục, thể thao và thương mại đồng bộ, Vinhomes Golden City không chỉ là đô thị all-in-one đáng sống, mà còn là tài sản đầu tư dài hạn, nơi giá trị được bảo chứng bởi vị trí, thương hiệu và hạ tầng.

Trong khi mặt bằng giá đất tại khu vực trung tâm Hải Phòng đã đạt đỉnh, Dương Kinh đang sở hữu biên độ tăng giá hấp dẫn, với giá chỉ tương đương căn hộ cao cấp ở Hà Nội nhưng tiềm năng tăng trưởng còn rất lớn. Khi vành đai 2, 3, tuyến đường sắt quốc tế và cụm cảng Nam Đồ Sơn hoàn thành, biên lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư có thể tính bằng lần.

Vinhomes Golden City ở tâm điểm kết nối hạ tầng, nơi dòng người và dòng vốn cùng hội tụ

Vinhomes Golden City còn là điểm đến an cư của giới chuyên gia FDI và tầng lớp trung lưu mới - nhóm khách hàng có nhu cầu cao về chất lượng sống và sẵn sàng chi trả cho tiện ích đồng bộ. Đây chính là lực đẩy tạo nên dòng tiền cho thuê ổn định và khả năng khai thác thương mại vượt trội cho chủ sở hữu.

Giống như cách Vinhomes Ocean Park đã tạo ra đại đô thị phía Đông Hà Nội, hay Vinhomes Grand Park trở thành trung tâm mới phía Đông TP.HCM, Vinhomes Golden City hứa hẹn kiến tạo nên một Hải Phòng mới năng động, hiện đại và giàu cơ hội sinh lời. Đây sẽ là hạt nhân định hình đô thị phía Nam Hải Phòng, thúc đẩy dòng vốn, dân cư và dịch vụ đổ về khu vực này.

Từ “5 siêu mạch kết nối” đến “thành phố kim cảng” tương lai, Hải Phòng đang viết tiếp chương mới của đô thị hiện đại - nơi hạ tầng không chỉ thay đổi diện mạo đô thị, mà còn định hình lại giá trị bất động sản. Và Dương Kinh, với Vinhomes Golden City ở trung tâm, chính là nơi giá trị ấy đang được chuyển hóa thành cơ hội đầu tư thực sự.