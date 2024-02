Vĩnh Long: Phạt gần 3 tỷ đồng vi phạm giao thông dịp Tết

TPO - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện hơn 1.000 trường hợp vi phạm giao thông, tổng tiền phạt gần 3 tỷ đồng.

Báo cáo nhanh kết quả đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui Xuân đón Tết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định, chưa phát hiện vấn đề phức tạp có liên quan đến an ninh quốc gia; tình hình phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm so với cùng kỳ; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy, môi trường và triệt xóa các tệ nạn xã hội đạt hiệu quả; không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép và ùn tắc giao thông…

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, trong khoảng thời gian nghỉ Tết, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức các tổ tuần tra kiểm soát với hơn 1.100 cán bộ, chiến sĩ tham gia xuyên Tết.

Qua đó, đã phát hiện 1.041 trường hợp vi phạm, trong đó: Vi phạm nồng độ cồn 429 trường hợp; vi phạm về tốc độ 409 trường hợp; vi phạm quá tải trọng 2 trường hợp... Tổng số tiền xử phạt hơn 2,7 tỷ đồng.