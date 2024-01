Đại úy cảnh sát bị mất hai chân khi xử lý 'cát tặc': Sẽ bố trí công tác phù hợp

TPO - Sau khi sức khỏe của đại úy Trần Hoàng Ngôi hồi phục, căn cứ nguyện vọng được tiếp tục công tác lâu dài trong ngành công an, căn cứ thể trạng và tình hình sức khỏe của đại úy Ngôi, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ bố trí vị trí công tác đảm bảo phù hợp.

Liên quan đến việc đại uý Trần Hoàng Ngôi (cán bộ Đội CSĐTTP về Kinh tế và Ma túy, Công an huyện Trà Ôn) bị tai nạn mất hai chân khi xử lý "cát tặc", Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện sức khỏe của Đại úy Ngôi đã ổn định, vết thương tiến triển tốt, đang dần bình phục. Đại uý Ngôi hiện đang điều trị vật lý trị liệu để lắp chân giả. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, việc lắp chân giả sẽ thuận lợi và có khả năng đi lại sau thời gian tập luyện.

Về kết quả xử lý vụ việc, cơ quan công an đã chứng minh, làm rõ được hành vi khai thác cát sông không có giấy phép của 2 đối tượng. Do số tang vật thu được chưa đủ định lượng để xử lý hình sự đối với hành vi khai thác cát trái phép, Công an huyện Trà Ôn đã tham mưu UBND huyện Trà Ôn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi đối tượng 25 triệu đồng. Đồng thời, phạt bổ sung tịch thu toàn bộ tang vật gồm 6,39m3 cát sông và phương tiện ghe bằng gỗ có gắn dụng cụ máy đẩy và dụng cụ bơm hút cát.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn đưa vào quy trình xác minh tin báo, tố giác tội phạm, xem xét dấu hiệu tội phạm chống người thi hành công vụ liên quan đến vụ việc đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc vẫn đảm bảo trong thời hạn xác minh điều tra, cơ quan công an sẽ thông tin khi có kết luận chính thức.

Đối với việc bố trí công tác cho Đại úy Trần Hoàng Ngôi, sau khi sức khỏe của đại úy Ngôi hồi phục, căn cứ nguyện vọng được tiếp tục công tác lâu dài trong ngành công an, căn cứ thể trạng và tình hình sức khỏe hiện tại, Ban Giám đốc sẽ bố trí vị trí công tác đảm bảo phù hợp.

Trước đó, đêm 23/11/2023, tổ tuần tra Công an huyện Trà Ôn gồm 4 cán bộ thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Khi phát hiện ghe gỗ không số hiệu có hai đối tượng đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hậu, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện và bắn chỉ thiên.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành và điều khiển phương tiện bỏ chạy, va chạm vào tàu của tổ tuần tra, khiến 4 cán bộ rơi xuống sông. 3 người đã bám lên được tàu, còn đại úy Trần Hoàng Ngôi bị chân vịt va trúng làm đứt lìa hai chân, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.