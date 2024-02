Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ giết người, phân xác ở Vĩnh Long

TPO - Với thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra tại huyện Tam Bình, nhiều tập thể và cá nhân ở các đơn vị thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre được khen thưởng nóng từ bộ trưởng Bộ Công an, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Công an tỉnh Vĩnh Long…

Thừa ủy quyền của bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Tam Bình (thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long), mỗi đơn vị 20 triệu đồng. Thưởng 4 đơn vị, mỗi đơn vị 10 triệu đồng, gồm: Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến (Công an tỉnh Vĩnh Long), Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Châu Thành (Công an tỉnh Bến Tre).

Các tập thể và cá nhân được chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen gồm: Phòng Cảnh sát hình sự; Công an huyện Tam Bình; Thượng tá Đỗ Văn Phong - Phó trưởng Công an huyện Tam Bình; Trung tá Nguyễn Minh Tâm - Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự. Tỉnh Vĩnh Long cũng thưởng nóng 75 triệu đồng cho 5 tập thể tổng số tiền thưởng 75 triệu đồng, từ Quỹ Phòng chống tội phạm tỉnh Vĩnh Long.

Bên cạnh đó, giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long tặng giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân…

Trước đó, ngày 7/2, Công an huyện Tam Bình và người dân phát hiện một số phần cơ thể người trên tuyến sông Kênh Xáng, bờ kè ở xã Mỹ Thạnh Trung.

Qua khám nghiệm, nạn nhân được xác định là T.T.D (SN 1962, ngụ phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM), nghi phạm là Trương Văn Út (SN 1978, ngụ Khóm 8, Phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) - chồng nạn nhân.

Út và nạn nhân là vợ chồng, đăng ký kết hôn năm 2023; thuê nhà trọ chung sống với nhau tại ấp Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Sau khi gây án, Út rời khỏi nơi tạm trú.

Đến khoảng 10h20 ngày 9/2 (30 Tết), lực lượng công an phát hiện và bắt giữ Út đang trên đường lẩn trốn tại Bến Tre. Út được di lý về Vĩnh Long để phục vụ điều tra.

Qua khai thác sơ bộ, Út khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến ẩu đả, Út dùng kéo đâm nạn nhân chết, sau đó dùng dao bầu phân xác và ném xuống sông sau nhà cùng cây kéo.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long thụ lý để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý.