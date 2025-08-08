Vietnam’s Next Top Model 2025: Trọn bộ ảnh của 15 thí sinh, giữ vị trí dẫn đầu là ai?

HHTO - Không cho các thí sinh thời gian “làm quen” với áp lực nhà chung, chương trình lập tức đặt ra thử thách ngay từ Tập 1: Photoshoot trên không trung với cây kháng lực cao 5 mét - một thử thách đòi hỏi bản lĩnh, thể lực và kỹ năng tương tác. Trên các diễn đàn, việc Nàng Mơ suýt bị loại ngay thử thách đầu gây tranh cãi, nhưng thí sinh đứng đầu lại không được nhắc đến nhiều.

Giữa nắng gió gay gắt tại Công viên Sáng Tạo - The Metropole Thủ Thiêm, các thí sinh phải tạo dáng trong những thiết kế nặng tới 10kg, kết hợp với phụ kiện cồng kềnh. Thử thách không chỉ đòi hỏi sức bền và sự dẻo dai để giữ vững thăng bằng khi đứng trên cây kháng lực, mà còn là bài kiểm tra khắc nghiệt về khả năng tương tác với ống kính trong điều kiện không thuận lợi.

Các thí sinh suýt bị loại ngay từ tập đầu của Vietnam’s Next Top Model 2025 do thể hiện không tốt gồm:

Diệp Lục (trái) và Giang Phùng (phải)

Mi Lan (trái) và Vũ Mỹ Ngân - bản sao” Jisoo (phải)

“Nàng Mơ” Trà My cũng vào vòng nguy hiểm.

Những thí sinh được đánh giá là có màn thể hiện tốt:

Bảo Ngọc được đánh giá cao nhất, trở thành thủ lĩnh chính thức của nhà chung.

Ái Băng (trái) và Tuyết Mai (phải) cũng được khen ngợi.

Hằng Ngô (trái) và Uyên Đỗ (phải) dù sợ độ cao vẫn thể hiện được những cú pose ấn tượng.

Mai Hoa (trái) bị trật chân giữa thử thách nhưng vẫn cố gắng hoàn thành phần thi. Kim Thanh (phải) cũng ở trong vùng an toàn.

Huyền Thương (trái) và Phạm An (phải)

Thí sinh Tâm Thanh