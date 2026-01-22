Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vietnam Land – Đối tác phân phối chiến lược F1 Vinhomes Pearl Bay Nha Trang

P.V

Tại sự kiện tổ chức sáng 16/01/2026 ở sảnh Marriott Resort – Ga Cáp Treo Vinpearl Nha Trang, Vietnam Land chính thức được công bố là đơn vị phân phối chiến lược F1 dự án Vinhomes Pearl Bay Nha Trang. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác giữa Vietnam Land và Vinhomes, mở ra kỳ vọng tăng trưởng mới cho dự án bất động sản biển cao cấp tại trung tâm Nha Trang.

Khẳng định vai trò đối tác phân phối chiến lược F1

Việc được Vinhomes tin tưởng giao trọng trách phân phối chiến lược F1 dự án Vinhomes Pearl Bay là minh chứng cho năng lực triển khai, uy tín thương hiệu và bề dày kinh nghiệm của Vietnam Land trong phân khúc bất động sản cao cấp. Đây không chỉ là sự ghi nhận từ phía chủ đầu tư, mà còn phản ánh vị thế ngày càng vững chắc của Vietnam Land trên thị trường.

image003-3990.png
Vietnam Land chính thức trở thành đối tác phân phối chiến lược F1 Vinhomes Pearl Bay

Trên cương vị đối tác chiến lược, Vietnam Land không đơn thuần thực hiện nhiệm vụ phân phối sản phẩm, mà còn đồng hành cùng Vinhomes trong việc xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng, tối ưu giá trị dự án và chuẩn hóa toàn bộ quy trình bán hàng theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp. Sự kiện công bố hợp tác đã thu hút sự tham gia của đông đảo đối tác, đội ngũ kinh doanh và khách mời, tạo nên không khí trang trọng, sôi động ngay tại trung tâm thành phố biển Nha Trang.

Vinhomes Pearl Bay được phát triển theo mô hình đô thị biển nghỉ dưỡng cao cấp, nổi bật với quỹ đất ven biển khan hiếm, quy hoạch bài bản cùng hệ thống tiện ích đồng bộ mang dấu ấn thương hiệu Vinhomes. Dự án sở hữu lợi thế kết nối liền mạch với quần thể Vinpearl Nha Trang, tạo nền tảng vững chắc cho nhu cầu an cư chất lượng cao, nghỉ dưỡng dài ngày và khai thác giá trị đầu tư bền vững.

Trong bối cảnh Nha Trang đang phục hồi mạnh mẽ các hoạt động du lịch và kinh tế biển, Vinhomes Pearl Bay được kỳ vọng trở thành điểm đến đầu tư nổi bật, góp phần thiết lập chuẩn sống mới và làm thay đổi diện mạo đô thị ven biển của thành phố trong giai đoạn tới.

Vietnam Land – Mắt xích chiến lược kết nối chủ đầu tư và thị trường

Trong vai trò đối tác phân phối chiến lược F1, Vietnam Land đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa chủ đầu tư và thị trường, cam kết cung cấp thông tin minh bạch, pháp lý rõ ràng và tư vấn chuyên sâu, giúp khách hàng đưa ra quyết định phù hợp giữa nhu cầu an cư và mục tiêu đầu tư dài hạn.

image005-4534.png
Đội ngũ Vietnam Land tham quan, khảo sát thực tế dự án Vinhomes Pearl Bay

Không chỉ phân phối sản phẩm, Vietnam Land chủ động khảo sát, nghiên cứu toàn diện dự án nhằm đảm bảo tư vấn chính xác và gia tăng giá trị bền vững cho khách hàng. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong phân khúc bất động sản cao cấp, doanh nghiệp được Vinhomes tin tưởng lựa chọn làm đối tác phân phối chiến lược F1 dự án Vinhomes Pearl Bay, mang đến dịch vụ chuyên nghiệp và giải pháp tối ưu xuyên suốt quá trình giao dịch.

Sự kiện công bố hợp tác không chỉ đánh dấu bước phát triển của Vietnam Land, mà còn tạo động lực tích cực cho thị trường bất động sản Nha Trang đầu năm 2026, khi chủ đầu tư uy tín, dự án chất lượng và đơn vị phân phối chuyên nghiệp cùng hội tụ.

Vietnam Land tự hào đồng hành cùng Vinhomes Pearl Bay trong hành trình kiến tạo chuẩn sống tinh hoa và giá trị đầu tư bền vững.

Liên hệ Vietnam Land để sở hữu nhà phố – biệt thự Vinhomes Pearl Bay:

Hotline: 0912 132 323

Trụ sở chính: Số 280A17 Lương Định Của, P An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Nha Trang: STH22.30 Thích Quảng Đức, Phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa.

Website thông tin dự án: https://vietnamland.vn/vinhomes-pearl-bay/

Website: https://vietnamland.vn/

P.V
#Vietnam Land #Vinhomes Pearl Bay #Nha Trang #bất động sản cao cấp

