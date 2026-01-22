Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Ngôi nhà 80m2 có thiết kế đội nón thú vị

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công trình được thiết kế như một không gian sống bền vững, mang lại cảm giác che chắn và an yên trước khí hậu khắc nghiệt miền Trung.

Trên nền móng bê tông cốt thép và trong giới hạn kinh phí, kiến trúc tập trung vào hệ mái tôn và hàng hiên bao quanh, kết hợp vật liệu quen thuộc như gạch terrazzo để tạo hiệu quả thẩm mỹ giản dị mà bất ngờ.

fb-img-1768883701816.jpg
fb-img-1768883703975.jpg

Với diện tích 80m², ngôi nhà được tạo hình theo dáng đất, tổ chức không gian sinh hoạt vừa đủ, đón ánh sáng tự nhiên len lỏi suốt ngày. Hình dáng đặc biệt khiến gia đình gọi vui là “Nhà Đội Nón”, một cái tên phản ánh trọn vẹn tinh thần che chở và gần gũi của tổ ấm.

fb-img-1768883705948.jpg
fb-img-1768883710111.jpg

Điểm đặc biệt phù hợp với vùng đất đó là ngôi nhà được thực hiện bằng vật liệu gần gũi, thân thuộc, kinh phí thấp như bê tông, gỗ địa phương, tôn,..nhưng lại vô cùng hài hòa với nhau và đem lại hiệu quả bất ngờ.

fb-img-1768883708035.jpg
fb-img-1768883712633.jpg
fb-img-1768883716714.jpg
fb-img-1768883718634.jpg
Thúy Hiền
BOW.Atelier
#ngôi nhà #thiết kế mái nón #bền vững #Quảng Nam #kiến trúc

Cùng chuyên mục