Vietnam Idol 2023 có nguy cơ nhàm chán

TPO - Đêm trình diễn trực tiếp của Top 10 tiếp tục thể hiện quan điểm nhất quán của Thần tượng Âm nhạc Việt Nam thế hệ mới là đi tìm những thần tượng theo mô hình Hàn Quốc. Giọng hát chỉ cần ở mức vừa phải, hay cũng tốt nhưng vẫn phải thu hút sự chú ý của khán giả bằng mọi kỹ năng mình có.

Thí sinh sợ làm mic "đau"

Các thí sinh tỏ ra thấm nhuần chủ trương này, tạo nên một đêm diễn trực tiếp hơi nhạt nhòa. Nhất là cho đến khi khách mời Siu Black xuất hiện khép lại chương trình, thể hiện phong độ giọng hát đỉnh cao. Khán giả thấy rằng hóa ra không phải âm thanh “hỏng” mà do các thí sinh sợ làm loa, mic “đau”.

Phải nói lần trở lại sân khấu lần này của Siu Black là hoàn hảo. Chị nói năng có thể bị một số người cho là thô vụng nhưng khả năng giao tiếp bằng giọng hát phải gọi là đỉnh. Hãy xem Siu Black vừa ôm hôn, bắt tay BGK vừa “chào” bằng giọng hát như thế nào. Dù giảm cân đi trông thấy nhưng giọng họa mi núi rừng vẫn hoành tráng như xưa.

Trở lại phần thi của các thí sinh, chính sự đồng đều mà chương trình muốn giữ từ đầu đến giờ đang khiến Vietnam Idol 2023 có nguy cơ trở nên nhàm chán. Nó làm cho cuộc thi có hơi hướng của một lò đào tạo thần tượng Kpop chứ không phải cuộc tìm kiếm giọng hát truyền hình. Không ít thí sinh tỏ ra không dám bứt phá, không dám thể hiện cá tính thông qua giọng hát.

Có lẽ việc Thanh Hiền bị cho “bay màu” không thương tiếc tác động đến những thí sinh mạnh về giọng như Hà Minh hay PiaLinh. Cả hai đều đang có xu hướng chọn bài để thu hút và chiều lòng khán giả mong vợt bình chọn. Những bài hát không giúp họ bộc lộ được cá tính. Tuy nhiên khi chấp nhận thụt lùi về giọng, họ lại không có những yếu tố hình thức, thần thái… để bù đắp khiến cho phần biểu diễn trở nên nhạt nhòa.

Trong bối cảnh những thí sinh có giọng nhưng mãi không chịu mang ra dùng, những Thu Hiền hay Thanh Thủy lại có điều kiện bứt lên. Thanh Hiền tỏ ra khá khôn ngoan trong chọn bài và ý thức tiết chế vũ đạo để tập trung hát. Thanh Thủy lại xác định đi theo hình mẫu giải trí nên đẩy mạnh vũ đạo và bộc lộ sức sáng tạo qua việc làm mới bài hát.

Họ hẳn không đặt mục tiêu quá cao, cũng không được nhiều người kỳ vọng nên cũng có độ thoải mái nhất định khi trình diễn. Chính họ đang chủ động tìm khán giả cho mình thay vì đặt nặng mục tiêu ngôi vị trong cuộc thi.

Chạy theo mẫu số chung (dù do tác động, chi phối của chương trình) cũng hết sức may rủi vì không thể nào đo được khán giả của cả chương trình hay thị trường. Mỗi thí sinh cũng là một nghệ sĩ đang trên đường tìm kiếm, gây dựng tập khán giả cho mình chứ không nên đua nhau xem ai giật được thị phần bình chọn lớn hơn.

Thanh Thảo vẫn giữ vững phong độ trong mấy vòng thi gần đây. Dù nốt cuối của cô trong phần trình diễn Say it first chưa được tròn trịa lắm (có lẽ do bị vũ đạo chi phối).

Nói chung Thanh Thảo đang có mọi thứ mà chương trình cần và kỳ vọng. Và không loại trừ chương trình sẽ có cách dàn dựng làm sao đó để Thanh Thảo tiếp tục bật lên.

Nếu tìm một điểm hạn chế của Thanh Thảo có lẽ chỉ là giọng hát ở mức trung trong mặt bằng Top 10. Các thí sinh có giọng vẫn có khả năng đối đầu Thảo nếu biết cách chơi tất tay. Trừ phi (giả sử) bị chương trình o ép Thảo phải tiếp tục ém mình lại như trong đêm thi Top 10.

Thí sinh "ngoại cỡ"

Lê Khoa là một thí sinh “ngoại cỡ” về giọng hát và cá tính. Thực sự anh là nghệ sĩ độc lập điển hình với nhiều vũ khí hạng nặng kiểu vượt chuẩn. Nếu ai quen với kiểu hát đẹp, diễn lý trí sẽ bỏ qua Khoa. Nên có thể thấy Khoa đang cố gắng thể hiện sao cho vừa vặn với cuộc thi bằng cách chọn những bản hit nhẹ nhàng, trẻ trung để làm mới.

Trong đêm thi Top 10 có thể thấy Khoa ngả về hình tượng nữ xinh xắn nhiều hơn là phi giới tính độc đáo như khi hát I won’t give up. Tuy nhiên Khoa sẽ là kiểu nghệ sĩ đi đường dài và đi xa nên giám khảo chắc sẽ vận dụng hết quyền năng để giữ Khoa ở lại với Vietnam Idol lâu nhất.

Hà An Huy tiếp tục giữ vững hình ảnh vừa ngọt ngào vừa lạnh lùng. Đây là thí sinh hiếm hoi có khả năng tiết chế mọi thứ. Cộng với tài năng đa dạng, Huy sẽ được lòng cả khán giả và giám khảo. Ở phía đối trọng với Huy là Xuân Định.

Xuân Định cũng có khả năng sáng tác, trình diễn ngang ngửa nhưng thoải mái hơn trong bộc lộ cảm xúc và biết dùng nó để kết nối với khán giả. Định có bản năng của một nghệ sĩ hip hop khi luôn đưa các yếu tố tự thuật, tường thuật vào phần rap. Điều này dẫn đến một tình huống thú vị khi bố mẹ anh ngồi đó nghe con rap về mình. Điều này tiếp tục tạo nên màn đối đáp gia đình rưng rưng trên truyền hình. Tuy nhiên Định hơi lạm dụng sóng khi kéo dài màn này (tưởng tượng đang nói chuyện với những đứa con tương lai) một cách không cần thiết.

Diễm Hằng có vẻ như tạo dựng được cá tính, hình ảnh riêng ngay từ trước khi bước vào cuộc thi. May cho cô là hình ảnh đó lại thân thiện và đại chúng. Nhưng Hằng có vẻ cũng đang sa vào quán tính của sự an toàn tương tự Hà An Huy. Kiên định phong cách đã chọn hoặc biến đổi liên tục tùy tình hình - cũng chưa biết lựa chọn nào sẽ dẫn đến đêm chung kết.

Tuy nhiên dù dừng chân sớm hay muộn thì chắc hẳn sẽ không ít thí sinh trong Top 10 sớm có chỗ đứng trên sân khấu. Về một mặt nào đó format Vietnam Idol 2023 khá hiệu quả trong việc giúp các thí sinh kiện toàn cũng như trang bị thêm hành trang để có thể ra nghề ngay.