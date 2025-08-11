VietinBank tung ưu đãi lớn 'Pack2School' mùa tựu trường

Từ 4/8 đến 30/11/2025, VietinBank triển khai Chương trình khuyến mại “Pack2School – Tựu trường chill, rinh quà chất” dành riêng cho khách hàng trẻ trong độ tuổi từ 15 đến dưới 24 (sinh từ năm 2001 đến 2010). Đây là hoạt động ý nghĩa trong mùa tựu trường, góp phần khuyến khích giới trẻ chủ động làm quen và quản lý tài chính cá nhân một cách hiện đại, thông minh.

Giao dịch tài khoản, quay số trúng quà đơn giản, dễ tham gia

Chương trình áp dụng cho khách hàng mở mới hoặc đã có tài khoản thanh toán Smart của VietinBank trong thời gian khuyến mại. Với mỗi giao dịch mở tài khoản và kích hoạt dịch vụ ngân hàng số VietinBank iPay qua các kênh như iPay, eKYC hoặc tại quầy giao dịch, nộp tiền và duy trì số dư TK, thanh toán hóa đơn/học phí, gửi tiết kiệm… khách hàng sẽ nhận được 01 mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng.

Hình thức tham gia đơn giản, không giới hạn số lượng mã dự thưởng giao dịch càng nhiều, cơ hội trúng thưởng càng cao. Điều này giúp chương trình tiếp cận dễ dàng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên trên toàn quốc, đặc biệt là những người đang bước vào giai đoạn độc lập tài chính đầu đời.

Quà công nghệ “chất” cho Gen Z – Giải thưởng lên đến hơn 500 triệu đồng

Chương trình mang đến hơn 500 triệu đồng giá trị giải thưởng, trong đó nổi bật là các thiết bị công nghệ và phần quà thiết thực, gần gũi với nhu cầu của giới trẻ:

- Giải thưởng hàng tháng (triển khai trong 4 tháng):

 Giải Nhất: Laptop Dell Latitude 5450 512GB

 Giải Nhì: Điện thoại Samsung Galaxy A36

 Giải Ba: Đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 165

 Giải Khuyến khích: 100 giải tiền chuyển khoản 500.000 đồng mỗi tháng

- Giải Đặc biệt cuối chương trình: 01 xe máy điện VinFast Vento S, dành cho khách hàng may mắn nhất trong toàn bộ thời gian triển khai.

Việc lựa chọn những món quà gần gũi, giá trị cao và phù hợp với xu hướng công nghệ đã giúp chương trình tạo được sức hút lớn ngay từ khi bắt đầu truyền thông.

Tài khoản ngân hàng bước khởi đầu của hành trình tài chính cá nhân

Không chỉ mang tính chất khuyến mại, chương trình “Pack2School” còn thể hiện định hướng lâu dài của VietinBank trong việc tiếp cận và đồng hành cùng thế hệ trẻ trong hành trình trưởng thành tài chính. Việc sở hữu tài khoản ngân hàng, sử dụng iPay, thanh toán không tiền mặt… sẽ giúp học sinh, sinh viên có cơ hội rèn luyện thói quen chi tiêu hợp lý, hiểu về tài chính cá nhân và chuẩn bị hành trang tài chính vững chắc trong tương lai.

Cách tham gia: Khách hàng từ 15 đến dưới 24 tuổi có thể tham gia chương trình bằng cách:

- Mở tài khoản thanh toán VietinBank tại quầy hoặc ứng dụng iPay

- Kích hoạt dịch vụ ngân hàng số VietinBank iPay

- Giao dịch qua iPay: nộp tiền và duy trì số dư tài khoản, thanh toán hóa đơn/học phí, gửi tiết kiệm trong thời gian từ 4/8 đến 30/11/2025

Mỗi giao dịch hợp lệ như trên sẽ được cấp 01 mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng hằng tháng và cuối chương trình.

“Pack2School – Tựu trường chill, rinh quà chất” không chỉ là chương trình khuyến mại đơn thuần mà còn là lời nhắn gửi của VietinBank đến thế hệ trẻ: Hãy bắt đầu hành trình tài chính cá nhân một cách chủ động, hiện đại và đầy hứng khởi ngay hôm nay bạn nhé!

