Vietfood & Beverage – Propack Vietnam 2025: Khai mạc ngày mai – 'điểm chạm' mới của ngành F&B thời đại số

Với quy mô 1.400 gian hàng, trưng bày hàng chục ngàn sản phẩm, công nghệ, giải pháp, triển lãm không đơn thuần là nơi trưng bày – mà là nơi các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và người tiêu dùng gặp gỡ, cùng định hình tương lai của một ngành đang bứt tốc mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

Dấu ấn của những thương hiệu “quốc dân” và xu hướng quốc tế hóa

Nổi bật tại triển lãm năm nay là sự góp mặt của nhà tài trợ chính - Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group), với các thương hiệu nổi bật như Chin-su, Nam Ngư, Omachi, Vinacafé và WinEco, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường thực phẩm và đồ uống có thương hiệu cũng như sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. Masan theo đuổi chiến lược lấy người tiêu dùng Việt làm trung tâm, đồng thời góp phần thúc đẩy ẩm thực Việt vươn tầm thế giới với định hướng “Make Vietnamese foods global foods”. Nổi bật với thương hiệu nước mắm quốc dân Nam Ngư đã có mặt tại các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Úc, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc... và cũng vào dịp này Nam Ngư chính thức lên kệ hệ thống đại siêu thị Costco tại Hàn Quốc đáp ứng các tiêu chuẩn từ chất lượng sản phẩm tới trách nhiệm xã hội phát triển bền vững... Đặc biệt, tại lần tham gia này, thương hiệu WinEco sẽ giới thiệu tại VietFood các dòng sản phẩm rau quả hữu cơ và rau sạch đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, phù hợp với nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

Bên cạnh đó, Khu gian hàng đồ uống được tài trợ bởi Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Nhà tài trợ Kim Cương); Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam (Nhà Tài trợ Đồng) mang đến sự đa dạng cho ngành hàng Đồ uống.

Ở nhóm thực phẩm chế biến, triển lãm chào đón các thương hiệu quen thuộc như TH True Food, Cánh Đồng Vàng, Global Food, Want Want Việt Nam, Tân Nhất Hương... – mang đến giải pháp thực phẩm tiện lợi, an toàn, nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ AI, bao bì thông minh, không cần chất bảo quản nhưng vẫn giữ trọn hương vị.

Góc nhìn toàn cầu: Thịt và thực phẩm đông lạnh chất lượng cao đổ bộ

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, phân khúc thịt và thực phẩm đông lạnh trở thành điểm nhấn mới tại Vietfood & Beverage – ProPack Vietnam 2025. Các nhà cung cấp hàng đầu quốc tế như Allanasons, Cedrob Foods, Miratorg, Houkubee, I. Ahmed & Company... mang đến loạt sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu châu Âu – Mỹ, phản ánh xu hướng toàn cầu hóa nguồn cung và nâng cao tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công nghệ và bao bì: Mảnh ghép không thể thiếu trong chuỗi F&B hiện đại

Một trong những khu vực được quan tâm nhất tại triển lãm là không gian trưng bày công nghệ – máy móc – bao bì, với sự góp mặt của các đơn vị đầu ngành như: Yongsung System Vina, ZRP Printing Việt Nam, H9 International, Hawkins Cookers, Nam Long Phát, Mutto Việt Nam....

Tại đây, doanh nghiệp có thể tiếp cận các giải pháp tự động hóa, dây chuyền đóng gói thông minh, công nghệ in ấn tem nhãn đa dạng – góp phần tối ưu hóa chi phí, tăng năng suất, đồng thời đảm bảo truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn xuất khẩu.

Hoạt động song hành: đa dạng, thiết thực và thực tiễn

Dù trọng tâm là trưng bày và giao thương, Vietfood & Beverage – ProPack Vietnam 2025 vẫn tích hợp chuỗi hoạt động thiết thực cho doanh nghiệp:

- Hội thảo chuyên ngành F&B - “Ứng dụng công nghệ & trí tuệ nhân tạo trong chuỗi cung ứng ngành thực phẩm”

- Diễn đàn: “Dẫn dắt chuyển đổi EPR – Hiệu quả & Bền vững”

- Cuộc thi nấu ăn Young chefs challenge – Đấu trường ẩm thực dành cho các đầu bếp trẻ

- Workshop pha chế – “Ứng dụng bia & nước ngọt trong pha chế cocktail”

Bên cạnh đó, chương trình VIP Buyer sẽ tiếp tục là đòn bẩy xúc tiến thương mại quan trọng, với nhiều quyền lợi hỗ trợ đặc biệt cho các nhà mua lớn.

Triển lãm của cơ hội – kết nối – đổi mới

Vietfood & Beverage – ProPack Vietnam 2025 không chỉ là một sân khấu trưng bày sản phẩm, mà còn là “nơi hội tụ” của mọi nỗ lực đổi mới ngành thực phẩm – đồ uống: từ sản phẩm đến quy trình, từ công nghệ đến kết nối.

Sự hiện diện của các thương hiệu lớn, các tên tuổi quốc tế, cùng hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ đang từng bước định hình lại ngành F&B Việt Nam: chuyên nghiệp hơn, minh bạch hơn, và hội nhập hơn.

Website: www.foodexvietnam.com

Fanpage Facebook: Vietfood & Beverage and ProPack Vietnam

Thông tin liên hệ:

Công ty VINEXAD - Số 09 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ms. Đào Thu Hà – Giám đốc dự án

HP: 0912 000 406 – E-mail: daoha@vinexad.com.vn