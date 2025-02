Việt Nam – New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

TPO - Tại cuộc họp báo chung chiều nay (26/2), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thông báo quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Phát biểu với báo chí, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ông và Thủ tướng New Zealand đã có cuộc hội đàm rất thành công.

“Sau 16 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và 5 năm Đối tác chiến lược, hôm nay, chúng tôi rất vui mừng tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam – New Zealand lên Đối tác chiến lược toàn diện”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Trước khi nâng cấp quan hệ với New Zealand, Việt Nam đã thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 9 quốc gia, bao gồm: Trung Quốc, Liên bang Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Pháp và Malaysia.

Thủ tướng cho biết, khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện sẽ giúp hai bên tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng nguyện vọng, mong muốn cũng như sự ủng hộ của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, theo khuôn khổ mới, quan hệ Việt Nam – New Zealand sẽ có “5 cái hơn”.

Thứ nhất, tin cậy chính trị sẽ ở tầm mức cao hơn, chiến lược hơn, trong đó trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các địa phương, nhân dân thường xuyên hơn. Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện 2025-2028 sẽ sớm xây dựng theo hướng toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn.

Thứ hai, hợp tác quốc phòng và an ninh thực chất hơn. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như gìn giữ hòa bình, an ninh hàng hải, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, hợp tác ứng phó với an ninh phi truyền thống và truyền thống.

Thứ ba, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư chặt chẽ, hiệu quả hơn. Theo đó, hai nước sẽ tăng cường tạo điều kiện tiếp cận thị trường của nhau. Hai nước sẽ đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và đa dạng hóa sản xuất để có thể đáp ứng nhu cầu của hai bên.

Hai bên sẽ khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng hoạt động để thúc đẩy các thỏa thuận song phương về thương mại, đầu tư. Trong thời gian tới, hai nước sẽ nỗ lực đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 3 tỉ USD. Thủ tướng khẳng định đây là mục tiêu khả thi, vì còn dư địa để thực hiện.

Thứ tư, đưa hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu trở thành trụ cột mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; tập trung triển khai các chương trình, dự án phát triển năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế bền vững, đặc biệt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng cho biết, vừa qua hai bên đã trao đổi về hợp tác về nông nghiệp.

Thứ năm, hai bên sẽ tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác phát triển nguồn nhân lực, lao động, du lịch, để trở nên hiệu quả hơn và rộng hơn về phạm vi và đối tượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau, mạnh mẽ hơn nữa tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, Asean và các cơ chế khác. Hai bên sẽ cùng tham gia để thúc đẩy đối thoại hòa bình, xây dựng lòng tin giữa các nước, phát huy vai trò của Asean, đề cao chủ nghĩa đa phương.

Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, an ninh, an toàn và tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; nhất trí rất cao việc trao đổi, chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác về biển. Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng khẳng định, với việc chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện ngày hôm nay, quan hệ Việt Nam - New Zealand đã “bước sang một trang sử mới”, với những nội hàm hợp tác rất cụ thể.

Gắn bó khăng khít, điểm đến hấp dẫn

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon bày tỏ vui mừng khi được cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam – New Zealand lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Thủ tướng cho biết, New Zealand đã gắn bó rất khăng khít với khu vực này trong suốt 50 năm qua và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ thân thiết với Việt Nam.

Ông bày tỏ vui mừng khi chứng kiến hành trình phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, chứng kiến thương mại hai nước tăng 40% trong vòng 5 năm qua, đồng thời khẳng định hai bên còn nhiều dư địa để khai thác.

Thủ tướng New Zealand đánh giá Việt Nam là một điểm đến vô cùng hấp dẫn với doanh nghiệp để đầu tư. Hai bên đã đạt được nhiều thành tựu trong việc kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp của hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực như nông nghiệp, ngư nghiệp, năng lượng tái tạo… Hai bên còn có thể hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác như hàng hải, giáo dục, quốc phòng – an ninh, ông cho biết.

Thủ tướng Luxon nhấn mạnh, Việt Nam và New Zealand đều có mục tiêu chung. Đó là xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, vì sự thịnh vượng của từng quốc gia.

Chúng tôi mong muốn nâng cấp đối thoại quốc phòng – an ninh giữa hai nước và chuẩn bị cho chuyến thăm của tàu hải quân hoàng gia New Zealand đến Việt Nam trong năm nay. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn nữa. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon

Thủ tướng New Zealand bày tỏ cảm ơn chủ nhà Việt Nam mời ông tham dự Diễn đàn Tương lai Asean, để ông đóng góp ý kiến của New Zealand về xây dựng khu vực Asean tự cường, thịnh vượng, cũng như chia sẻ một số ưu tiên mà New Zealand, Asean và Việt Nam đang theo đuổi.

Thủ tướng New Zealand cho biết, ông và Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hơn nữa sự gắn kết giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như giáo dục, du lịch, tăng số lượng học bổng, tăng hạn ngạch thị thực.

“Tôi hiểu rằng, đối với Việt Nam năm Ất Tỵ là năm của sự sáng suốt và chuyển đổi, và là năm phù hợp để nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới”, Thủ tướng Luxon nói.

Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chứng kiến các bộ, ngành, cơ quan của hai nước công bố logo chính thức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; trao đổi biên bản thỏa thuận về hợp tác biến đổi khí hậu; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao; Thỏa thuận hợp tác về đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Nhân dịp này, hãng hàng không Vietjet công bố đường bay đầu tiên giữa Việt Nam và New Zealand, kết nối TPHCM với Auckland - trung tâm kinh tế, du lịch và văn hóa của New Zealand. Hai Thủ tướng cũng chứng kiến trao đổi các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực y tế, chuyển đổi số, mua sắm hóa chất giữa các đối tác của hai nước.