Việt Nam- Malaysia tăng cường hợp tác giải quyết các vấn đề trên biển

TPO - Sáng 26/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc ăn sáng làm việc thân mật với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, nhân dịp Thủ tướng Malaysia thăm Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2 tại Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt hoan nghênh và bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng Anwar Ibrahim trở lại thăm Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và Malaysia hiện đang giữ vai trò Chủ tịch ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Malaysia đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, trở thành một trong 27 nền kinh tế cạnh tranh hàng đầu trên thế giới; bày tỏ tin tưởng Malaysia sẽ sẽ đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế toàn diện theo chính sách kinh tế MADANI do Thủ tướng Anwar Ibrahim khởi xướng.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu phía Việt Nam dành cho đoàn. Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khâm phục công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước của Việt Nam trước đây; đồng thời đánh giá cao những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua.

Thủ tướng Malaysia khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Malaysia trong khu vực và cam kết quyết tâm đẩy mạnh thực chất hợp tác giữa hai phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mới xác lập.

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt kể từ sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Anwar Ibrahim (tháng 7/2023) và chuyến thăm chính thức Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm (11/2024).

Hợp tác và tin cậy chính trị được tăng cường thông qua duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; các cơ chế hợp tác song phương từ chính trị - ngoại giao đến quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa… tiếp tục phát huy hiệu quả.

Hợp tác thương mại – đầu tư phát triển toàn diện và sâu sắc hơn; trong ASEAN, Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam và là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Việt Nam. Hợp tác hai nước có nhiều bước đột phá trong các lĩnh vực then chốt như quốc phòng, an ninh, năng lượng, lao động, nông nghiệp, an ninh lương thực... và cả các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số…

Sớm ký thỏa thuận về Halal

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh; tổ chức kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học, Kỹ thuật Việt Nam – Malaysia trong năm 2025; sớm thông qua Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2028.

Hai bên nhất trí tiến tới ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực Halal; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp thông minh, chính phủ điện tử, an ninh mạng.

Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác biển và đại dương; tăng cường hợp tác giải quyết các vấn đề trên biển và thiết lập đường dây nóng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo, lao động, nông nghiệp, văn hóa, thể thao, tăng cường tần suất chuyến bay.

Trao đổi về hợp tác đa phương và khu vực, hai bên đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức quốc tế; nhất trí phối hợp chặt chẽ với nhau và các nước ASEAN khác xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, tăng cường hợp tác nội khối, phát huy vai trò trung tâm trong xử lý các vấn đề chiến lược ở khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ủng hộ Malaysia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, hướng tới một ASEAN “Bền vững và Bao trùm” theo đúng chủ đề của ASEAN năm nay; tin tưởng Malaysia sẽ dẫn dắt ASEAN đạt được những thành quả to lớn, ngày càng đoàn kết và tự cường.

Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ thúc đẩy thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC) và đàm phán thực chất, hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử (COC) trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), góp phần xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.