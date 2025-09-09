Việt Nam là một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất khu vực

TPO - Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, Việt Nam là một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất Đông Nam Á, quy mô đạt 180 tỷ USD và dự kiến tăng lên 350 tỷ USD vào năm 2025. Riêng thương mại điện tử được dự báo đạt 63 tỷ USD vào năm 2030, gấp gần ba lần so với 2024.

Ngày 9/9, phát biểu tại hội thảo “Tăng trưởng thị phần - định vị thương hiệu Việt trên không gian số” do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.

Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển phân tích, ngành bán lẻ Việt Nam đang chịu sức ép lớn từ các tập đoàn ngoại như Aeon, Central Retail, Lotte, cùng sự phát triển mạnh mẽ của các sàn thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, nhiều DN Việt còn chậm trong chuyển đổi số, chi phí vận hành cao, logistics hạn chế, hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh theo hướng xanh và cá nhân hóa. Trên không gian số, thương hiệu Việt mới chỉ dừng ở mức độ tự phát, chưa chuyên nghiệp, chủ yếu tập trung ở phân khúc giá rẻ và trung cấp. So sánh trong khu vực, Việt Nam chỉ đạt mức trung bình, trong khi Hàn Quốc nổi trội về sáng tạo nội dung và trải nghiệm khách hàng, Trung Quốc mạnh về nội dung, còn Thái Lan thành công cả về sáng tạo marketing lẫn trải nghiệm.

Doanh nghiệp Việt tận dụng thương mại điện tử bán hàng xuyên biên giới.

“Nếu không nâng cấp công cụ số và xây dựng câu chuyện thương hiệu, DN Việt sẽ khó cạnh tranh với hàng Trung Quốc giá rẻ và các thương hiệu cao cấp từ khu vực. Để bứt phá, DN cần ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị khách hàng, marketing, logistics, từ đó cá nhân hóa trải nghiệm, tối ưu chi phí và nâng cao khả năng giữ chân khách hàng” - ông Hiển nhận định.

Ông Nguyễn Minh Đức - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam - chia sẻ, hạn chế lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là năng lực chuyển đổi số. Nhiều doanh nghiệp mong muốn áp dụng thương mại điện tử phải có kết quả cao ngay. Tuy nhiên, mong muốn ấy không có hiệu quả ngay mà thương mại điện tử phải được đầu tư dài hạn.

“Mỗi ngày một người có thể dùng thời gian 6 giờ để online, trong đó họ đã dành 2 giờ để xem livestream. Chính vì thế, việc xây dựng thương mại điện tử có chiến lược để phát triển thương hiệu, phát triển trong bán hàng. Chúng ta phải tiến hành xây dựng đa kênh theo thị trường và phải liên tục thay đổi chiến lược thương mại điện tử để đáp ứng nhu cầu thị trường” - ông Đức chia sẻ.

Quang cảnh hội thảo.

Ông Nguyễn Thành Nam - Phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương - cho biết, Bộ sẽ xây dựng sàn thương mại điện tử dành riêng cho hàng Việt, đào tạo kỹ năng số cho DN, đồng thời hoàn thiện thể chế, tăng cường truy xuất nguồn gốc và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. “Đây là nền tảng quan trọng để hàng Việt nâng cao năng lực cạnh tranh trong và ngoài nước” - ông Nam khẳng định.

Theo ông Nguyễn Anh Đức - Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, không gian số mở ra cơ hội lớn cho thương hiệu Việt nhưng cũng đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ từ quản trị, công nghệ đến hệ thống chính sách pháp lý. “Nhà nước, hiệp hội và DN cần phối hợp chặt chẽ để biến cơ hội thành lợi thế. Đồng thời cho rằng cần hoạch định chiến lược dài hạn, tập trung phát triển mạnh ở các đô thị lớn như TPHCM” - ông Đức nhấn mạnh.