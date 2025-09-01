Việt Nam đón nhiều đoàn cấp cao các nước lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

TPO - Sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam không chỉ có tầm quan trọng lịch sử với nhân dân Việt Nam mà còn mang ý nghĩa lớn với nhân dân tiến bộ trên thế giới. Việt Nam sẽ đón nhiều đoàn cấp cao các nước dự lễ kỷ niệm trọng thể vào sáng mai (2/9).

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith làm trưởng đoàn. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào tổ chức mít tinh kỷ niệm mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam hôm 30/8 tại Vientian, với sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân Lào.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Cuba thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm, từ ngày 31/8 - 2/9.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách mời trong tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, tối 1/9. Ảnh: Như Ý.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sang thăm và dự lễ kỷ niệm, từ ngày 1/9 - 2/9.

Ông Triệu Lạc Tế - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc - dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam và dự lễ kỷ niệm.

Đoàn đại biểu Nga do đồng chí Vladimir Vladimirovich Yakushev - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga - làm trưởng đoàn.

Chủ tịch Viện Đại biểu (Hạ viện) Quốc hội Belarus Igor Sergeenko dẫn đoàn đại biểu Belarus sang Việt Nam dự lễ kỷ niệm.

Chính đảng nhiều quốc gia thuộc châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi cử đoàn đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, 4 quốc gia: Trung Quốc, Nga, Lào, và Campuchia, cử các sĩ quan và quân nhân tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm, thể hiện tình đoàn kết quốc tế cao cả, cam kết chung tay xây dựng một thế giới hoà bình, hữu nghị và hợp tác.