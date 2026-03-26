Việt Nam chính thức đăng cai tổ chức Miss World lần thứ 73

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Đơn vị sở hữu bản quyền Miss World tại Việt Nam chính thức công bố cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) lần thứ 73 sẽ được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng của nhan sắc Việt.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhận vai trò quốc gia đăng cai một kỳ Miss World - đấu trường nhan sắc quốc tế uy tín và lâu đời nhất thế giới. Đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) chính thức trở thành đơn vị trực tiếp tổ chức Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam.

hello-vietnam-mw.jpg

Cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2026, có thể quy tụ thí sinh đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, mang đến một mùa giải bùng nổ với chuỗi hoạt động đa dạng trải dài trong nhiều tuần. Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần thúc đẩy quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước Việt Nam đến bạn bè thế giới.

mw.jpg
y-nhi.jpg

Thông qua việc đăng cai Miss World, Việt Nam có cơ hội giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên và con người thân thiện, hiếu khách. Thời gian tổ chức chính thức của Miss World lần thứ 73 sẽ được đích thân Chủ tịch Miss World bà Julia Morley công bố tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào ngày 29/3 sắp tới.

hht1478-coverfb.jpg
Xem thêm

Cùng chuyên mục