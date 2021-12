Việt Á 'độc quyền' trúng thầu kit test: Các tỉnh phía Nam nói làm đúng luật, không ăn chia

Việt Á trúng thầu chỉ định ở các tỉnh

Tại tỉnh Bình Dương, Công ty Việt Á đã trúng thầu nhiều lần để cung cấp kit xét nghiệm COVID-19. Cụ thể, giữa tháng 6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC Bình Dương) phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói mua kit xét nghiệm COVID-19 đối với Công ty Việt Á.

Vào thời điểm đó, giá trúng thầu Việt Á hơn 1 tỉ đồng cho 2.000 test, tương ứng với đơn giá 509.250 đồng/test. Đến cuối tháng 7, CDC Bình Dương phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Việt Á với 10.000 test do doanh nghiệp này sản xuất, đơn giá 470.000 đồng/test. Tổng giá trúng thầu thời điểm đó là 4,7 tỉ đồng.

Ngày 4/8, Công ty Việt Á tiếp tục trúng thầu chỉ định gói thầu lên đến 28,2 tỉ đồng để cung cấp 60.000 kit xét nghiệm với đơn giá 470.000 đồng/test. Ngoài ra, Công ty Việt Á cũng trúng thầu chỉ định gói 6,9 tỉ đồng, cung cấp các thiết bị y tế có nguồn gốc nước ngoài. Trong đó, có 50.000 test từ một hãng sản xuất của Mỹ với giá 250.000 đồng/test. Tổng số tiền Bình Dương thực hiện hợp đồng với Công ty Việt Á hơn 40 tỉ đồng.

Tại tỉnh Đồng Nai, Phan Huy Anh Vũ - GĐ Sở Y tế cho biết, trong năm 2021, đơn vị đã thực hiện hợp đồng đặt hàng với Công ty Việt Á để gửi mẫu xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR cho 50.000 ống mẫu xét nghiệm theo đơn giá Bộ Y tế hướng dẫn.

Theo đó, từ ngày 26/7 đến ngày 31/8 CDC Đồng Nai đã gửi 49.693 ống mẫu xét nghiệm (bao gồm 19.093 ống mẫu đơn và 30.600 ống mẫu gộp) cho Công ty Việt Á thực hiện xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR. Ngày 7/9, Sở Y tế Đồng Nai và Công ty Việt Á đã ký biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng số tiền trên 31 tỷ đồng.

Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can đối với 7 bị can, trong đó, có ông Phan Quốc Việt (SN 1980) người sáng lập đồng thời là Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Á.