Việt Á từng đặt máy xét nghiệm SARS-CoV-2 tại TPHCM

TP - Chiều hôm qua, 23/12, tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM xác nhận, Công ty Việt Á từng được cấp phép đặt máy xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian 2 tuần tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2, trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát.

Về vấn đề hợp tác với Công ty Việt Á, đơn vị đang bị điều tra vì nâng khống giá kit xét nghiệm SARS-CoV-2, bà Mai nói: “Có sự giới thiệu từ Sở Y tế để đưa những thông tin cho tất cả người dân trên địa bàn thành phố biết danh sách những đơn vị đã được Bộ Y tế công nhận, cấp giấy phép lưu hành kit xét nghiệm do có giai đoạn thành phố khuyến khích người dân tự test nhanh tại nhà”.

Sau khi nhận được đề xuất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), Sở Y tế đã ra văn bản chấp nhận chủ trương đề nghị từ HCDC về việc cho phép đơn vị phối hợp thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn để phục vụ cho công tác điều tra truy vết trên địa bàn TPHCM theo chỉ đạo của thành phố. Theo đó, Công ty Việt Á đã đặt máy xét nghiệm PCR tại cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu trong thời gian 2 tuần. Những cơ sở gửi mẫu tại đây là các cơ sở y tế trên địa bàn và những địa phương có số ca bệnh tăng rất nhanh ở thời điểm dịch bùng phát gồm quận 8, quận 12, quận Bình Tân.

Trong bối cảnh dịch bùng phát, các cơ sở xét nghiệm đều quá tải, những cơ sở bị quá tải khi đó đã chuyển mẫu về bệnh viện Ung Bướu để thực hiện xét nghiệm. Đại diện Sở Y tế không cung cấp số liệu về số lượng mẫu xét nghiệm Công ty Việt Á đã thực hiện trong 2 tuần triển khai. Tuy nhiên, sau 2 tuần thực hiện xét nghiệm thì thành phố đã kêu gọi cộng đồng chung tay chống dịch, khi đó Tập đoàn Vingroup đã chấp thuận hỗ trợ thanh toán tất cả những vật tư tiêu hao, trang thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2.

Về việc mua sinh phẩm, trang thiết bị xét nghiệm của Việt Á, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, đến nay đã xác định 2 bệnh viện mua kit test xét nghiệm của công ty này. Cụ thể, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mua 1.250 test, theo hình thức đấu thầu rộng rãi; Bệnh viện thành phố Thủ Đức mua 65.870 test, tổng giá trị 32.022.967.500 đồng bằng hình thức chỉ định thầu.

Đề cập tới vai trò của cơ quan công an trong việc điều tra làm rõ các sai phạm (nếu có), ông Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết: “Nếu các đơn vị thực hiện căn cứ theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế thì không sai phạm. Trước mắt, chưa phát hiện các sai phạm trong việc mua sắm của hai bệnh viện so với hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc có yếu tố cá nhân lợi dụng dịch bệnh để trục lợi hay không đang được Công an thành phố phối hợp với Sở Y tế điều tra làm rõ. Tuy nhiên, cần phải khách quan trong nhìn nhận rằng không phải cứ liên quan đến Việt Á là sai phạm để tránh ảnh hưởng đến uy tín của các cá nhân và bệnh viện”.