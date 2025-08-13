Vì sao VinFast VF 8 'lướt chuẩn GF' được dân sành xe khen 'ngon xịn mịn'?

Dàn VinFast VF 8 “lướt” từ Green Future (GF) mang tới lựa chọn “ngon - xịn - mịn” cho những ai muốn sở hữu xe cao cấp mà vẫn tối ưu chi phí.

Phân loại xe minh bạch, đảm bảo từ đối tác chính hãng

Chị Thúy Hạnh, nhân viên văn phòng tại phường Tân Mỹ, TP.HCM, không giấu nổi sự hài lòng khi nói về chiếc VF 8 vừa mua từ GF tại sự kiện “Ngày hội xanh - Thu xe xăng, Lên đời xe xanh” cuối tuần trước tại TP.HCM.

Chị cho biết đã có ý định lên đời một chiếc xe hạng D, và đang cân nhắc mua VF 8 từ trước. Tuy nhiên, do chưa đủ tài chính mua xe mới, trong khi thị trường xe cũ hiện vẫn còn nhiều “vùng xám” khiến chị e ngại về những chiếc xe cũ “hàng dựng” không đảm bảo an toàn.

Đây là lý do vì sao chị Hạnh lựa chọn tin tưởng Green Future (GF) - đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh xe điện đã qua sử dụng tại Việt Nam - cùng với dòng sản phẩm VinFast VF 8 “lướt” đang gây chú ý thời gian gần đây nhờ chất lượng xe đảm bảo đi kèm mức giá hợp lý.

Cụ thể, mỗi chiếc VF 8 của GF sẽ trải qua quy trình kiểm định 139 bước tại nhà máy VinFast để đảm bảo xe đạt tình trạng tốt nhất trước khi bàn giao. Đây là đặc quyền chỉ có ở GF - nhà phân phối xe cũ duy nhất trên thị trường có thể đưa xe về nhà máy chính hãng để kiểm tra, sửa chữa.

Những chiếc VF 8 “lướt chuẩn GF” sau đó được phân loại rõ ràng theo 3 hạng: Signature, Selected và Standard - tương ứng với trạng thái thực tế của mỗi xe.

Trong đó, Signature là cấp cao nhất, gần như giữ nguyên hiện trạng ban đầu với thân vỏ, khung gầm, sơn, nội thất và hệ thống điều khiển ở tình trạng như mới; pin và động cơ chưa từng sửa chữa, xe không có lịch sử va chạm, thay thế hay phục hồi lớn.

Hạng Selected đảm bảo chất lượng tốt với khung gầm nguyên bản, thân vỏ chưa từng thay mới hoặc phục hồi lớn; các hệ thống điều khiển vận hành ổn định, pin hoặc động cơ có thể đã được sửa chữa hoặc thay thế theo đúng chính sách bảo hành.

Còn Standard là sản phẩm phổ thông và thực dụng hơn, vẫn đảm bảo khung gầm không bị va chạm; thân vỏ có thể đã được phục hồi hoặc thay thế một số chi tiết; pin và động cơ có thể đã sửa hoặc thay nhưng vẫn hoạt động tốt và được bảo hành.

“Với cách phân loại này, khách hàng có thể biết chắc chắn mình sẽ nhận được xe như thế nào, giống như đi mua xe mới vậy”, chị Hạnh chia sẻ.

Chiếc xe mà chị chọn mua thuộc hạng Selected. Tuy nhiên, dù ở hạng nào, mỗi chiếc xe VF 8 “lướt chuẩn GF” đều đảm bảo không bị thủy kích, vận hành an toàn và được kiểm tra lại toàn diện, thay thế phụ tùng cần thiết để đảm bảo đạt chất lượng gần như xe mới.

Lựa chọn xanh hợp ví, hợp lý cho khách hàng

Minh bạch và an tâm cũng là nhận định của nhiều chuyên gia xe sau khi trải nghiệm VF 8 “lướt chuẩn GF”.

“GF có sự liên kết chặt chẽ với VinFast, nên chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng xe bán ra sẽ được đảm bảo 100%”, anh Lê Tùng Anh, một chuyên gia ô tô lâu năm, phân tích.

Ngoài sự đảm bảo về chất lượng, mức giá hợp lý của những chiếc VF 8 “lướt” cũng là yếu tố thu hút người dùng. Với mức giá chỉ từ 700 triệu đồng cho bản Standard và khoảng 900 triệu cho bản Signature – chỉ ngang mức giá các dòng xe mới hạng B, hạng C – dòng sản phẩm này là lựa chọn hấp dẫn chưa từng có ở phân khúc SUV hạng D.

So với các mẫu xe cùng phân khúc, bao gồm cả xe xăng và xe hybrid, VF 8 nổi bật ở thiết kế hiện đại, nội thất tối giản cao cấp, hàng loạt công nghệ thông minh như ADAS, trợ lý ảo, sưởi/làm mát ghế… cùng sức mạnh khủng, tương đương với các dòng xe có giá gấp vài lần.

Bởi thế, với nhiều khách hàng, mẫu D-SUV “như mới” nhưng có mức giá thấp hơn cả trăm triệu đồng là món hời lớn. Đặc biệt, chương trình ưu đãi 70 triệu đồng cho khách hàng đổi xe xăng cũ sang VF 8 “lướt” được cộng đồng người dùng đánh giá là chương trình không thể bỏ lỡ. Người mua chỉ cần sở hữu xe xăng trong ít nhất 3 tháng là có thể hưởng ưu đãi này.

Đi kèm đó là chính sách sạc pin miễn phí tới hết tháng 6/2025, đồng nghĩa người dùng được “hời” tới hàng chục triệu đồng trong 2 năm tới. Chủ xe VF 8 “lướt” cũng sẽ tiếp tục được hưởng thời hạn còn lại của gói bảo hành 10 năm/200.000 km, cũng như tiếp cận mạng lưới 150.000 cổng sạc và gần 300 xưởng dịch vụ VinFast trên khắp cả nước.

Với sự kết hợp giữa quy trình kiểm định chặt chẽ, cách phân hạng minh bạch, mức giá cạnh tranh và loạt ưu đãi thiết thực, VinFast VF 8 “lướt chuẩn GF” đang định nghĩa lại tiêu chuẩn của thị trường xe cũ tại Việt Nam.

Khách hàng quan tâm tới dòng sản phẩm này có thể tham dự chuỗi sự kiện “Ngày hội xanh – Thu xe xăng, Lên đời xe xanh” diễn ra hàng tuần tại Công viên Xứ sở thần tiên, Vinhomes Global Gate, Đông Anh, Hà Nội và tại số 682A Trường Chinh (sau Showroom VinFast Đông Sài Gòn), TP.HCM đến hết ngày 26/10/2025.