Vì sao TPHCM ngày càng ùn tắc

TPO - Lượng phương tiện tăng nhanh, hạ tầng chậm mở rộng, công trình thi công dày đặc cùng ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân chưa cao đang khiến dòng xe bị “chôn chân” ở hàng loạt điểm nóng trên địa bàn TPHCM.

Kẹt xe bủa vây tứ phía

Chiều 4/12, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Kiên Giang - Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM) - đã cập nhật thông tin liên quan đến thực trạng ùn tắc giao thông trong thời gian gần đây.

Theo ông Giang, dựa trên số liệu thu thập và mô phỏng từ Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị, mức độ ùn tắc trên địa bàn thành phố ghi nhận mức tăng khoảng 24% so với cùng kỳ năm 2024. Tốc độ lưu thông trung bình hiện đạt 34,9 km/giờ, trong đó khu vực trung tâm đạt 34,3 km/giờ, phía Đông 35,3 km/giờ, phía Tây 33,4 km/giờ, phía Nam 32,7 km/giờ và phía Bắc 39,2 km/giờ.

Ông Nguyễn Kiên Giang - Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM) - trả lời tại họp báo. Ảnh: Anh Nhàn.

Tại khu vực trung tâm TPHCM, nhiều tuyến đường như Pasteur, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Ba Tháng Hai ghi nhận mật độ phương tiện gia tăng rõ rệt. Mức độ phục vụ tại khu vực này chỉ ở mức trung bình. Nhiều tuyến đạt dưới 50%, cho thấy khả năng thông suốt đang bị hạn chế.

Thống kê cho thấy khu vực lõi trung tâm có nhiều điểm có nguy cơ ùn tắc cao, nổi bật là đường Nguyễn Tất Thành, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài liệt sĩ), giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng, khu vực ngã tư Hàng Xanh, trục Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ở các cửa ngõ, tình trạng ùn ứ thường xuyên xuất hiện trên trục Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội, đặc biệt tại ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái và khu vực gần các cảng Cát Lái, Phú Hữu. Một số điểm khác như nút giao An Sương, đường Tô Ký đoạn từ đường Đông Bắc đến cầu vượt Quang Trung, khu vực giao Nguyễn Văn Quá - quốc lộ 1, quốc lộ 1 từ Tô Ngọc Vân đến Hà Huy Giáp cũng được ghi nhận là phức tạp về giao thông.

Ùn tắc tăng 24%, đại diện Sở Xây dựng TPHCM nói gì?

Theo ông Giang, nguyên nhân khiến TPHCM ngày càng kẹt xe là sự gia tăng nhanh của lượng phương tiện cá nhân, đặc biệt là ô tô và xe máy trong các khung giờ cao điểm. Trong khi đó, hạ tầng giao thông lại chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tế. Nhiều tuyến đường có mặt cắt nhỏ, hệ thống nút giao chậm được cải tạo, quỹ bãi đỗ xe công cộng còn thiếu, dẫn đến tình trạng quá tải theo chu kỳ.

Việc thi công hàng loạt dự án hạ tầng trên đường bộ cũng khiến mặt đường bị thu hẹp tạm thời, gây ùn tắc cục bộ. Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, buôn bán trên vỉa hè khiến người dân dừng xe dưới lòng đường để mua hàng, góp phần làm giảm tốc độ lưu thông.

Người dân mệt mỏi di chuyển giữa dòng kẹt xe trên tuyến quốc lộ 13. Ảnh: Anh Nhàn.

Tai nạn giao thông và các sự cố phương tiện không được xử lý kịp thời, cùng với việc một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm quy định giao thông như dừng đỗ sai chỗ, lấn làn, đi vào đường cấm... tiếp tục làm tình trạng ùn tắc thêm trầm trọng.

Cuối năm là giai đoạn nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng mạnh. Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết Sở sẽ phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai các giải pháp giảm ùn tắc, đặc biệt là tại khu vực trung tâm, sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái và các trục giao thông huyết mạch.

Cũng theo ông Giang, lực lượng chức năng TPHCM sẽ rà soát và điều chỉnh phân luồng tại các điểm nóng, những khu vực có công trình thi công; đồng thời bảo đảm việc tổ chức giao thông an toàn, thông suốt. Thành phố cũng sẽ nâng cấp hệ thống báo hiệu, camera, đèn tín hiệu... Đồng thời, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ và hoàn trả mặt đường, tăng cường cung cấp thông tin giao thông và giải pháp giao thông thông minh nhằm cải thiện hiệu quả công tác quản lý và điều hành.