Vì sao Mỹ thống trị bóng đá nữ dù rất tệ bóng đá nam?

TPO - Cho đến nay, thành tích tốt nhất của Mỹ với bóng đá nam là vào tứ kết World Cup và tổng số trận thắng chưa đủ mười đầu ngón tay. Trong khi đó, tuyển nữ của họ lại rất bá đạo khi chưa bao giờ nằm ngoài tốp 3 ở cả 8 kỳ World Cup, bao gồm 4 lần đăng quang. Vì sao lại có sự trái ngược này?

World Cup là sân chơi dành riêng cho ĐT nữ Mỹ. Ngay cả Brazil ở bóng đá nam cũng không thống trị tuyệt đối như các cô gái Mỹ đã làm. Trong 8 kỳ World Cup trước, The Stars and Stripes (biệt danh của ĐT nữ Mỹ) vô địch tới 4 lần (1991, 1999, 2015, 2019), còn lại là về nhì (2011) và đứng thứ ba (1995, 2003, 2007).

Ngoài ra, họ cũng 4 lần giành huy chương Vàng Olympic, vô địch CONCACAF 9/10 kỳ tổ chức, lên ngôi 10/19 lần tham dự Algarve Cup, giải đấu quốc tế dành cho nữ danh giá chỉ sau World Cup. Không ngạc nhiên khi Mỹ luôn đứng thứ 1 trên BXH FIFA, và vị trí thấp nhất họ từng đứng là thứ hai, điều chỉ xảy ra một lần vào năm 2017.

Trong khi đội tuyển bóng đá nam Mỹ chật vật để có tiếng nói trên trường quốc tế, đội nữ lại thừa mứa danh hiệu và khiến mọi giải đấu trở nên nhàm chán. Họ không chỉ rất mạnh mà còn áp đặt sự thống trị kéo dài hai thập kỷ. Không có dấu hiệu nào cho thấy bóng đá nữ Mỹ sẽ suy yếu. The Stars and Stripes chỉ mạnh hơn, và không ngừng mang đến nỗi thất vọng cho phần còn lại của thế giới.

Để khám phá cội nguồn sức mạnh của bóng đá nữ Mỹ cần ngược về quá khứ, nhưng không quá xa. Đó là những năm 1970, khi bóng đá trở nên phổ biến ở xứ cờ hoa. Một phần lý do là việc New York Cosmos đã ký hợp đồng với Vua bóng đá Pele, tạo thành cơn sốt bóng đá mang tính quốc gia. Trong số những đứa trẻ bị bóng đá thu hút, rất nhiều là các bé gái. Không có sự phân biệt giới tính, bóng đá dành cho tất cả mọi người. Đây là điểm khác biệt so với nhiều quốc gia khác. Ở châu Âu, có thời gian phụ nữ bị cấm chơi bóng đá. Hoặc tại Brazil, nơi sản sinh ra vô số danh thủ, bóng đá mặc định dành cho phái nam.

Ngoài ra, Tiêu đề IX trong bộ luật Hoa Kỳ cũng quy định tài trợ bình đẳng cho các chương trình thể thao nữ, thúc đẩy bóng đá Đại học. Những nữ cầu thủ ưu tú có thể nhận học bổng toàn phần ở các trường Đại học. Đây là yếu tố giúp thu hút nhiều bé gái chơi bóng, bởi ngay cả khi không còn theo đuổi môn thể thao này vẫn có một tương lai chắc chắn nhờ được hưởng nền giáo dục tốt.

“Dù vào những năm 1970 hay 1980, chưa bao giờ có sự kỳ thị với phụ nữ chơi bóng đá. Không ai trêu chọc các cô gái mặc quần đùi áo cộc lăn lộn trên sân. Các phụ huynh cũng không phản đối, bởi đồng thời với việc theo đuổi đam mê, chúng tôi vẫn có thể vào Đại học”, Julie Foudy, cựu tuyển thủ Mỹ từng 2 lần vô địch World Cup nói với Telegraph.

Khi World Cup nữ lần đầu được tổ chức vào năm 1991 ở Trung Quốc, Mỹ vẫn là tập hợp các cầu thủ nghiệp dư và không phải đội bóng mạnh nhất. Số một khi ấy phải là Na Uy. Thế nhưng màn trình diễn xuất sắc trên sân Thiên Hà, Quảng Châu, đã đưa các cô gái Mỹ lên ngôi vô địch.

Danh hiệu tầm cỡ thế giới này đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, khuyến khích nhiều cô gái chơi bóng hơn nữa. Không như bóng đá nam phải cạnh tranh khốc liệt với các môn thể thao khác để có những VĐV trẻ triển vọng, luôn có rất nhiều bé gái đến với sân cỏ.

Thế nên Mỹ có rất nhiều thế hệ ngôi sao tiếp nối, từ Mia Hamm, Kristine Lilly, Michele Akers đến Abby Wambach, Carli Lloyd, Megan Rapinoe rồi Alex Morgan, Sophia Smith. Trước khi bóng đá nữ châu Âu được chuyên nghiệp hóa, hệ thống các giải đấu của Mỹ đã hoàn thiện từ lâu, trở thành mảnh đất màu mỡ để nuôi dưỡng các tài năng.

Những năm gần đây, nền bóng đá châu Âu phát triển mạnh và xuất hiện các thế lực có thể thách thức sự thống trị của Mỹ như Anh, Pháp, Hà Lan và Đức, đội đã từng vô địch thế giới 2 lần (2003, 2007). Tuy nhiên Mỹ lại có một lợi thế khác mà không quốc gia nào có được. Đó chính là tâm lý chiến thắng, hay như người ta thường nói, DNA nhà vô địch.

Người Mỹ đã quen với việc giành chiến thắng và họ ra sân để đánh bại mọi đối thủ. Cũng vì vô địch quá nhiều, The Stars and Stripes luôn biết cách để tạo ra kết quả. Trong năm 2023, họ thắng cả 8 trận đã chơi, ghi 19 bàn và chỉ 1 lần thủng lưới. “Không có bí mật nào dẫn tới thành công ngoài việc bạn phải tự tạo ra nó”, Morgan nói.

Vì vậy, ĐT nữ Mỹ đã trở thành cỗ máy chiến thắng không ngừng nghỉ, liên tục sản xuất danh hiệu và làm phong phú thêm bộ sưu tập mà mọi đội khác chỉ có thể mơ ước. Họ sẽ bắt đầu săn tìm chức vô địch thứ 5 ở World Cup bằng trận đấu với ĐT nữ Việt Nam vào 8h sáng ngày 22/7.