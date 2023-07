Vì sao các cầu thủ nữ ghét quần soóc trắng, dẫn đến cuộc cách mạng ở World Cup 2023?

TPO - Sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ ở World Cup 2023, khi phần lớn các nữ cầu thủ tẩy chay chiếc quần màu trắng. Nó liên quan đến vấn đề nhạy cảm và cho thấy phụ nữ chơi thể thao đã được quan tâm nhiều hơn.

Trang phục truyền thống của ĐT nữ New Zealand là màu trắng, nhằm biểu thị sự tôn trọng với văn hóa bản địa, bởi trước đây những người Maori gọi New Zealand là Aotearoa, tức “vùng đất của vùng mây trắng”. Tuy nhiên tại World Cup 2023 tới đây, Football Ferns (biệt danh của ĐT nữ New Zealand) sẽ ra sân với quần soóc màu xanh mòng két (lục đậm) thay vì màu trắng.

Đây là một phần của sự thay đổi mang tính toàn cầu, khi các nữ cầu thủ mong muốn được cảm thông và tôn trọng nhiều hơn. Mặc dù chơi bóng đá và thể hiện sự mạnh mẽ không kém phái nam, nhưng cuối cùng, họ vẫn là phụ nữ. Và là phụ nữ, họ thường bị làm phiền bởi chu kỳ kinh nguyệt.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng chu kỳ kinh nguyệt ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất. Họ trở nên mệt mỏi và chịu đựng những triệu chứng điển hình. Thậm chí nó còn tăng khả năng chấn thương ở các nữ cầu thủ, nhất là dây chằng chéo trước.

Tệ hơn, nó còn khiến họ không thoải mái về mặt tinh thần. Hầu hết các nữ cầu thủ nói rằng, vào thời điểm “đến tháng”, chiếc quần soóc trắng trở thành cơn ác mộng. Khi bóng đá nữ ngày càng nhận được sự chú ý, từ đám đông trên khán đài tới các khán giả truyền hình, mạng xã hội, sẽ là thảm họa nếu có gì không ổn hiện lên trên chiếc quần soóc trắng.

Trong một thời gian dài, ít người để ý tới nỗi lo lắng của các nữ cầu thủ. Cho đến khi chính họ lên tiếng. Đầu tiên là HLV của đội nữ West Brom, Jenny Sugarman. Bà đã kêu gọi loại bỏ quần soóc trắng khỏi trang phục thi đấu nhằm giúp các cầu thủ tự tin thi đấu khi “đến tháng”. West Brom hành động ngay lập tức khi chuyển sang quần soóc màu xanh hải quân. Những đội bóng khác cũng làm theo, dẫn đến sự điều chỉnh của các đội tuyển quốc gia.

Tại Euro nữ 2022, do quá muộn để thay đổi, các cô gái ĐT nữ Anh vẫn ra sân với quần soóc trắng, một phần của trang phục màu trắng truyền thống. Nhưng tại World Cup 2023, họ sẽ không còn lo lắng khi chơi với chiếc quần xanh lam. ĐT nữ Pháp cũng làm điều tương tự. Và Nike, một trong những hãng sản xuất trang phục thể thao, cũng rất tâm lý. Sau khi lắng nghe tâm sự của các nữ cầu thủ, họ còn trang bị lớp lót siêu thấm bên trong quần nhằm loại bỏ các rủi ro.

Tiến sĩ Jackie Day-Garner, Phó hiệu trưởng trường Đại học Central Lancashire, Anh, nói rằng đây là bước tiến lớn trong bóng đá nữ: “Sự điều chỉnh này cho phép các nữ cầu thủ tập trung hoàn toàn vào trận đấu. Họ không còn cảm giác ngượng ngùng hay lo lắng khi thi đấu trong bộ trang phục màu trắng”.

“Trước đây, chu kỳ kinh nguyệt là chủ đề cấm kỵ. Đã đến lúc thay đổi điều này”, bà nói thêm, “Lúc ‘đến tháng’, 73% cầu thủ thừa nhận họ không muốn thi đấu, và 62% nêu lý do, họ làm thế vì sợ rò rỉ. Đây là một rào cản, ngăn các bé gái chơi thể thao chuyên nghiệp. Khi xã hội cởi mở hơn, cần sự quan tâm về sức khỏe nữ giới, giải quyết vấn đề khiến họ lo lắng”.

Tại World Cup 2023 tới đây vẫn có những quốc gia sử dụng quần soóc trắng, ví dụ như CH Ireland. Lý do họ đưa ra là tôn trọng tính truyền thống, đồng thời tự tin bởi lớp lót bảo vệ. Tuy vậy, sự tẩy chay quần trắng trên diện rộng là dấu hiệu tốt, cho thấy các nữ cầu thủ đã nhận được sự đồng cảm và quan tâm.