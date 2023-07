U19 nữ Việt Nam giành 2 giải thưởng an ủi ở U19 nữ Đông Nam Á 2023

TPO - Không thể lên ngôi vô địch, nhưng U19 nữ Việt Nam vẫn giành 2 giải thưởng cá nhân quan trọng ở vòng chung kết U19 nữ Đông Nam Á 2023 vừa kết thúc.

Tối qua, U19 nữ Việt Nam đã thua U19 nữ Thái Lan 1-2 trong trận chung kết U19 nữ Đông Nam Á 2023. Như vậy, Việt Nam đã lập “hat-trick buồn”, về nhì cả 3 lần giải đấu này được tổ chức. Trước đó, đội bóng áo đỏ đã thua Thái Lan vào năm 2014 và thua Australia vào năm 2022.

Trước U19 nữ Thái Lan có nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt, U19 nữ Việt Nam sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công cực kỳ hợp lý. Tuy nhiên, khoảnh khắc lóe sáng của các cá nhân đã giúp U19 nữ Thái Lan ghi liền 2 bàn ở các phút 69 và 72 sau những cú sút xa không thể cản phá của Suprapon và Jansri. U19 nữ Việt Nam gỡ lại 1 bàn ngay ở phút 75 nhờ công Linh Trang nhưng không kịp thay đổi kết cục trận đấu.

Không thể phá dớp về nhì, U19 nữ Việt Nam chỉ có thể tự an ủi bằng 2 giải thưởng cá nhân cho Ngọc Minh Chuyên và Danh Thị Kiều My. Cụ thể, Ngọc Minh Chuyên giành giải Vua phá lưới với 5 bàn thắng trong khi Danh Thị Kiều My được ban tổ chức bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Ngọc Minh Chuyên là tiền đạo nữ trẻ hàng đầu Việt Nam hiện nay. Đây là lần thứ 2 liên tiếp cô đoạt danh hiệu này. Ở vòng chung kết U18 Đông Nam Á 2022, tiền đạo của Thái Nguyên cũng là Vua phá lưới với 6 bàn thắng. Sau đó, ở vòng loại giải U20 châu Á 2024 diễn ra trong nửa đầu năm nay, Ngọc Minh Chuyên lọt vào danh sách ghi bàn nhiều nhất với tổng cộng 7 bàn thắng.

Trong khi đó, Danh Thị Kiều My được vinh danh sau màn trình diễn xuất sắc suốt giải đấu. Cho dù thủng lưới 2 lần trước U19 nữ Thái Lan, nhưng thủ môn 19 tuổi này đã có nhiều pha cản phá xuất thần. Trước đó, cô cũng tỏa sáng góp phần giúp U19 nữ Việt Nam đánh bại U19 Myanmar sau 120 phút ở vòng bán kết.