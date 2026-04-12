Vì sao khi nhìn trên Google Maps, mái nhà ở Hà Nội “đỏ rực”, còn TP.HCM lại phủ màu trắng?

Sơn Trần
HHTO - Từ những bức ảnh vệ tinh trên Google Maps hay góc nhìn flycam, nhiều người dễ dàng nhận ra một sự khác biệt thú vị: nếu Hà Nội hiện lên với những mái nhà đỏ đặc trưng, thì ở TP.HCM lại mang gam màu trắng, xám sáng chủ đạo. Sự khác biệt này phản ánh rõ nét điều kiện khí hậu, lịch sử kiến trúc và thói quen sinh hoạt của hai miền.

Dấu ấn truyền thống trong “màu đỏ” của Hà Nội

Tại Hà Nội, hình ảnh mái ngói đỏ đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Đây là loại ngói đất nung, vật liệu quen thuộc trong kiến trúc nhà ở miền Bắc từ xa xưa.

Loại ngói này có khả năng giữ nhiệt tốt vào mùa Đông và thoát nước nhanh trong điều kiện mưa ẩm, rất phù hợp với khí hậu có sự phân hóa rõ rệt theo mùa. Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, mái ngói đỏ còn gắn với thẩm mỹ truyền thống, tạo cảm giác ấm áp và gần gũi.

Ngoài ra, cấu trúc đô thị với nhiều khu dân cư thấp tầng, nhà riêng lẻ cũng khiến phần mái ngói lộ rõ khi nhìn từ trên cao. Chính sự cộng hưởng giữa vật liệu và mật độ xây dựng đã tạo nên “bản đồ mái đỏ” đặc trưng của Thủ đô.

Mái bằng và gam sáng định hình diện mạo TP.HCM

Trái ngược với Hà Nội, TP.HCM phát triển mạnh theo hướng đô thị hiện đại, với nhà phố san sát và ưu tiên không gian sử dụng.

Phần lớn công trình sử dụng mái bê tông bằng, vừa thuận tiện làm sân thượng, vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt như phơi đồ, đặt bồn nước hay trồng cây. Để giảm hấp thụ nhiệt trong điều kiện nắng nóng quanh năm, các bề mặt này thường được sơn màu trắng hoặc xám nhạt.

Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, ít có mùa Đông lạnh cũng khiến nhu cầu sử dụng mái ngói truyền thống giảm dần. Thay vào đó, các giải pháp vật liệu hiện đại, tối ưu công năng được ưu tiên, góp phần tạo nên gam màu sáng đồng nhất khi nhìn từ trên cao.

Không chỉ là màu sắc, mà là câu chuyện đô thị

Sự khác biệt giữa “mái đỏ” Hà Nội và “mái trắng” TP.HCM phản ánh hai hướng phát triển đô thị khác nhau.

Một bên giữ nhiều dấu ấn truyền thống, gắn với điều kiện khí hậu và lịch sử lâu đời. Một bên thể hiện nhịp sống hiện đại, linh hoạt, thích nghi với môi trường nhiệt đới và nhu cầu sử dụng thực tế.

Nhìn từ trên cao, đó không chỉ là sự khác biệt về màu sắc, mà còn là cách mỗi đô thị kể câu chuyện riêng của mình qua từng mái nhà.

