Vì sao hàng loạt tên đường tại TPHCM bị sai?

TPO - Trong số 38 tuyến đường tại TPHCM bị đặt tên sai hiện nay, nhiều tên đường sai do quyết định của thành phố và các quận huyện, bên cạnh đó là do lịch sử để lại.

Chiều 16/2 tại họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế, ông Lâm Ngô Hoàng Anh - Chánh văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã thông tin về tình trạng sai các tên đường trên địa bàn.

Theo ông Hoàng Anh, hiện nay trên địa bàn thành phố có hơn 2.000 tuyến đường được đặt tên. Trong thời gian qua, Sở đã phối hợp với các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện bổ sung địa danh, tên nhân vật lịch sử, tên Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vào ngân hàng tên đường và công trình công cộng.

Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa quá nhanh, nhiều tuyến đường được xây dựng mới và đưa vào sử dụng được một số tổ chức, đơn vị chủ động đặt tên theo số thứ tự, chữ cái A, B, C hoặc địa danh gắn với số thứ tự. Chẳng hạn đường Thới An 06, Tân Thới Nhất 21, TTN 21…

Đề án “Công tác đặt tên đường, công trình công cộng tại TPHCM - Khảo sát thực trạng và giải pháp đến năm 2020” do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Trung tâm nghiên cứu đô thị và phát triển thành phố thực hiện cho thấy, hiện thành phố có đến 38 tên đường không chính xác. Bên cạnh đó, nhiều tên đường bị viết tắt, đánh số khó hiểu, vô nghĩa...

38 tên đường được đặt không chính xác theo ông Lâm Ngô Hoàng Anh, có 3 nguyên nhân: Một là, người thực hiện sai so với quyết định đặt tên đường của UBND thành phố; hai là, những tên đường là các nhân vật lịch sử gọi theo phương ngữ; ba là, tên đường sai do quyết định của UBND thành phố hoặc quyết định của UBND quận, huyện hoặc nguyên nhân do lịch sử để lại.

“Hiện nay, toàn thành phố có 6 tên đường đặt sai là do quyết định của UBND thành phố, 1 tên đường đặt sai là do quyết định của UBND quận huyện và 10 tên đường đặt sai là do lịch sử để lại” - ông Hoàng Anh cho hay.