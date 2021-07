Vì sao có giấy xét nghiệm COVID-19 vẫn chưa đảm bảo an toàn?

TPO - PGS.TS Trần Đắc Phu, Chuyên gia cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam khẳng định: “Kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính chỉ là chứng nhận tại thời điểm xét nghiệm về cơ bản một người không nhiễm SARS-CoV-2, không phải là nguồn bệnh lây cho người khác”.

Trước tình trạng một số người dân có kết quả xét nghiệm COVID-19 nhưng chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, bên lề cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 với lãnh đạo TPHCM ngày 6/7, PGS.TS Trần Đắc Phu, Chuyên gia cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam khẳng định: “Tờ giấy này chỉ là chứng nhận tại thời điểm xét nghiệm về cơ bản một người không nhiễm SARS-CoV-2, không phải là nguồn bệnh lây cho người khác”.



"Tôi lại nói cơ bản vì nếu họ nhiễm 1, 2 ngày đầu thì xét nghiệm cũng không ra bệnh, hoặc trong xét nghiệm cũng có sai sót bởi không có xét nghiệm nào đạt chính xác 100%", PGS.TS Trần Đắc Phu nói.

Nhấn mạnh giấy này chỉ chứng nhận ở thời điểm xét nghiệm (nghĩa là không có thời hạn lâu dài) nên theo ông Phu sau xét nghiệm mọi người vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng bệnh để không bị nhiễm mới. Giấy xét nghiệm không thể có chứng nhận nào là một người không thể nhiễm mới.

PGS.TS Phu lấy ví dụ một người vừa nhận kết quả âm tính SARS-CoV-2 nhưng nếu lên xe, tàu, hoặc gặp mặt người khác mà không tuân thủ 5K thì rất có thể nhiễm bệnh.

Trong biện pháp 5K, vị chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh "không tụ tập" đám đông với người lạ vì bất kỳ ai có thể là F0 và "khai báo y tế" bởi khi gần F0, nhà chức trách sẽ truy vết ra ngay.

Trả lời câu hỏi, trước tình trạng một số người có kết quả xét nghiệm COVID-19 chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch, ông khuyến cáo những giải pháp cần thiết gì để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển của người dân và hoạt động giao thương giữa các địa phương, PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh: “Trong bối cảnh giãn cách xã hội mà vẫn tập trung đông người khi tiêm chủng hay lấy mẫu xét nghiệm là không ổn. Trên thực tế, hiện đã có tình trạng người lái xe xếp hàng, tập trung đông người để lấy mẫu xét nghiệm, khai báo y tế...; tạo thành nguy cơ lây nhiễm giữa lái xe này với lái xe khác nếu chẳng may có ca F0. Để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, cần sự vào cuộc, kiểm tra và giám sát của chính quyền, các lực lượng chức năng để tổ chức đúng kỹ thuật, đúng quy định phòng, chống dịch”.

Các lực lượng chức năng không nên vì giấy xét nghiệm âm tính mà chủ quan, lơ là trong việc thực hiện các biện pháp giám sát y tế.

Tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với lãnh đạo TP HCM ngày 5/7, đại diện Bộ Y tế cho biết đơn vị này đã có Công điện số 973/CĐ-BYT ngày 30/6/2021 về việc tăng cường phòng, chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh trong đó có nội dung hướng dẫn lái xe phải có kết quả xét nghiệm âm tính đối với virus SARS-CoV-2. Bộ Y tế được giao nhiệm vụ bổ sung, làm rõ thời gian có giá trị đối với kết quả xét nghiệm.

Tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý về thực hiện hướng dẫn người dân khi đi lại phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cuộc họp thống nhất việc những người đã được xét nghiệm sẽ được cấp chứng nhận dưới dạng mã QR để ra, vào những nơi, địa điểm yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, dù có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn, mọi người dân phải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp 5K.

Trước đó, bắt đầu từ 0h ngày 5/7, tỉnh Đồng Nai áp dụng quy định người dân từ TP.HCM đến phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính mới được vào địa phương.

Giấy xét nghiệm có giá trị trong vòng 7 ngày, kể từ ngày có kết quả xét nghiệm, sẽ đủ điều kiện vào Đồng Nai. Sau khi xuất trình giấy xét nghiệm âm tính, lái xe được hướng dẫn khai báo y tế, lộ trình… rồi sau đó được qua chốt tiếp tục hành trình.