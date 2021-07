Bốn nữ bệnh nhân COVID-19 tử vong

TPO - Sáng 6/7, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 4 ca tử vong số 91-94, đều là những bệnh nhân nữ, cao tuổi, có tiền sử bệnh lý nền nặng.

Cụ thể:

Ca tử vong thứ 91: BN13881, 71 tuổi, địa chỉ: Vinh Tân, Vinh, Nghệ An. Tiền sử: Đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, thoái hóa khớp, hội chứng cushing. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An từ ngày 23/06/2021.

Chẩn đoán vào viện: Viêm phổi do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hội chứng cushing. Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính: 23/06/2021. Bệnh nhân tử vong ngày 5/7/2021 do: Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi nặng do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, thoái hóa khớp, hội chứng cushing.

Ca tử vong thứ 92: BN19182, 62 tuổi, địa chỉ: TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.Tiền sử: Tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn tính, rung nhĩ mạn tính, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 30/6/2021. Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính: 30/6/2021.

Chẩn đoán vào viện: viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn tính, suy tim rung nhĩ mạn tính. Bệnh nhân tử vong: 14 giờ ngày 3/7 do thuyên tắc phổi, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn tính, suy tim rung nhĩ mạn tính.

Ca tử vong thứ 93: BN8581, 97 tuổi, địa chỉ: Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh. Tiền sử: Tăng huyết áp nhiều năm, không điều trị thường xuyên. Ngày 5/6/2021, bệnh nhân xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, bệnh nhân được nhập viện Đa khoa Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh cách ly và điều trị, tình trạng bệnh nhân ho, khó thở tăng dần. Ngày 9/6/2021 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, với chẩn đoán viêm phổi do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp.

Bệnh nhân tử vong hồi 1h45ph, ngày 4/7/2021 do Sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2, áp xe đùi phải, tăng huyết áp.

Ca tử vong thứ 94: BN3180, 62 tuổi, địa chỉ: Hà Đông – Hà Nội có tiền sử ung thư tụy từ tháng 2/2021 (có chỉ định phẫu thuật nhưng bệnh nhân từ chối can thiệp xin về nhà dùng thuốc nam), tăng huyết áp, đái tháo đường nhiều năm.

Bệnh nhân điều trị tại khoa Gan Mật Tụy - Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, được chẩn đoán: Carcinoma đầu tụy xâm lấn, xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính.

Ngày 8/5/2021 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Chẩn đoán vào viện: Viêm phổi do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân K tụy di căn gan, phổi, tăng huyết áp. Bệnh nhân tử vong hồi 6h33ph ngày 5/7 do Sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2, ung thư tụy di căn gan, phổi, tăng huyết áp, đái tháo đường.