Veloz Cross chiếm ưu thế với khuyến mại đến 100% thuế trước bạ và 1 năm bảo hiểm trong tháng 11

Đón đầu mùa mua sắm cao điểm, phân khúc MPV thêm nhộn nhịp với mức giảm 100% thuế trước bạ, tặng một năm bảo hiểm thân vỏ cùng lãi suất vay chỉ từ 1,99%/năm của Toyota dành cho Veloz Cross và Avanza Premio.

Thị trường ô tô quý cuối năm trở nên nhộn nhịp hơn cả khi nhu cầu di chuyển tăng cao thúc đẩy các hãng bước vào cuộc đua doanh số khốc liệt. Những chính sách bán hàng khôn ngoan trở thành yếu tố quan trọng để gia tăng lợi thế và thu hút khách hàng. Phân khúc MPV tiếp tục là “điểm nóng” với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn như giảm thuế trước bạ, quà tặng, hỗ trợ lãi suất vay, bảo hành… Và Toyota với chương trình khuyến mại lớn, chấp nhận “bào mỏng” lợi nhuận để mang sản phẩm đến gần hơn với người dùng.

Cụ thể, từ nay đến hết ngày 30/11, hãng xe Nhật Bản tiếp tục duy trì khuyến mại tương đương 100% thuế trước bạ và quà tặng một năm bảo hiểm thân vỏ cho khách hàng mua Veloz Cross và Avanza Premio. Theo đó, khách hàng sẽ tiết kiệm đến gần 70 triệu đồng khi mua Avanza Premio và đến 75 triệu đồng với Veloz Cross.

Không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm hàng chục triệu đồng chi phí đầu tư ban đầu, Toyota Việt Nam phối hợp cùng Công ty Tài chính Toyota (TFSVN) triển khai các gói vay với lãi suất thấp. Khách hàng lựa chọn mua trả góp hai mẫu xe này sẽ được hưởng lãi suất vay chỉ từ 1.99%/ năm trong 6 tháng đầu.

Đối với khách hàng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) tại các đại lý hoạt động T-Sure, để lên đời với Veloz Cross và Avanza Premio, thì có thể lựa chọn 1 trong 3 ưu đãi sau: hưởng mức lãi suất chỉ từ 0%/ năm trong 6 tháng đầu, hoặc nhận 1 năm bảo hiểm Toyota gói Vàng hoặc chọn miễn phí dán kính và phụ tùng bảo dưỡng 3 năm hoặc 30.000km (tùy điều kiện nào đến trước).

Toyota tiếp tục tạo lợi thế cạnh tranh khi bổ sung chương trình “Vay trả trước 0 đồng” dành cho khách hàng mua bất kỳ mẫu xe nào của hãng. Với lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,99%/năm trong 12 tháng, chương trình giúp người mua dễ dàng sở hữu xe mà không cần vốn ban đầu - một lợi thế đáng kể trong mùa mua sắm cuối năm. Ưu đãi này được thiết kế riêng cho ba nhóm khách hàng: cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (gồm Giáo viên, Y/ Bác sĩ, Lực lượng vũ trang, Viên chức); Nhân viên thuộc Công ty trong top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam; và Nhân viên thuộc đối tác/ Nhà cung cấp/ Hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam.