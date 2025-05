VBA 5x5 khai mạc mùa giải thứ 10

Ngày 16/05/2025, Lễ khai mạc VBA STAR X tại nhà thi đấu Tân Bình đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện để lại điểm nhấn bởi sự hiện diện của đông đảo khách quý và các tiết mục ra mắt lần đầu tiên xuất hiện tại VBA. Mùa giải do Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đồng hành.

Lễ khai mạc có sự tham dự của ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; ông Mai Bá Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam; bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Bóng rổ Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB;đại diện các câu lạc bộ; các cơ quan báo chí và nhà tài trợ cùng đối tác.

Mở đầu buổi lễ, Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, phát biểu: “Sự kiện khai mạc mùa thứ 10 của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA là cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình phát triển đầy nỗ lực và đổi mới của bóng rổ nước nhà. Năm 2016 VBA ra đời như một dấu ấn đáng nhớ với mô hình thể thao giải trí chuyên nghiệp lần đầu tiên tại Việt Nam. Với tầm nhìn chiến lược, cơ chế điều hành hiện đại, giải đấu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và chuyên môn cả nước. Trong 9 năm qua, VBA không chỉ là sân chơi hấp dẫn, chuyên nghiệp của các VĐV trong nước và quốc tế, mà còn là chất xúc tác mạnh mẽ cho sự phát triển của bóng rổ phong trào, đặc biệt là giới trẻ. VBA đã tạo tiền đề cho sự phát triển và mở rộng hệ sinh thái bóng rổ tại Việt Nam, quảng bá hình ảnh bóng rổ qua sóng truyền hình và trở thành hình mẫu của các giải thể thao chuyên nghiệp trong nước cũng như khu vực. Thay mặt Cục Thể dục thể thao Việt Nam, tôi ghi nhận và biểu dương những đóng góp của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam, các CLB, HLV, VĐV cùng đội ngũ điều hành giải, những người đã thầm lặng làm nên thành công của VBA suốt một thập kỷ vừa qua. Mùa giải thứ 10, mùa giải mang tính cột mốc, là cơ hội để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua đồng thời khẳng định khát vọng vươn mình của bóng rổ Việt Nam. Tôi tin tưởng với nền tảng vững chắc và quyết tâm đội mới, VBA 2025 sẽ tiếp tục tạo nên những trận đấu đỉnh cao, những khoảnh khác đáng nhớ, và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ.”

Sau phần trao hoa cảm ơn nhà tài trợ và các đối tác đồng hành là màn trình diễn ra mắt của Đại sứ truyền cảm hứng StarXidol thứ 6 - ca sĩ ISAAC. Nam thần khuấy động không khí với 3 tiết mục “Mr. Right”, “Bống Bống Bang Bang” và “Gọi Cho Anh”.

Tiếp tục làm nóng chương trình là màn chào sân của nhóm nhạc thần tượng quốc tế ARKis. Lần đầu ra mắt, 8 anh tài đến từ Đài Bắc Trung Hoa chiêu đãi người hâm mộ 3 bản hit “Shoot” và “Under The Future” và tiết mục “Apocalypse” vào giữa trận.

Sau cùng là trận khai màn VBA STAR X giữa nhà ĐKVĐ Saigon Heat và đội bóng khách mời đến từ Philippines V Islanders. Thời gian nghỉ giữa trận, khán giả được tái ngộ với các bóng hồng từ đội cổ vũ KIRABASE.

Vào 2 ngày tiếp theo 17/05/2025 và 18/05/2025, VBA STAR X tiếp tục tranh tài với 2 cặp đấu hấp dẫn giữa Cantho Catfish vs Ho Chi Minh City Wings và Saigon Heat vs V Islanders. Song hành với chuỗi trận mở màn này là tiết mục của Cường Seven và sự góp mặt của Trương Twins - Trương Thảo My và Trương Thảo Vy, Lương Xuân Trường, Nguyễn Thị Ánh Viên.

Mùa giải VBA STAR X được tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), hướng tới mục tiêu lan tỏa tinh thần sống tích cực, kiến tạo thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh, bản lĩnh và giàu khát vọng. Thông qua môn thể thao bóng rổ, MSB mong muốn khơi dậy khát vọng vươn lên và khẳng định giá trị bản thân trong cá nhân mỗi người trẻ, dựa trên nền tảng “khỏe thể chất – mạnh tinh thần”.

Trong khuôn khổ mùa giải năm nay, MSB và VBA sẽ triển khai 5 hoạt động trọng điểm, bao gồm: StarXcamp, StarXpro, StarXshop, StarXsmile và StarXmusic. Các hoạt động này không chỉ mang tính thể thao – giải trí mà còn lồng ghép yếu tố giáo dục, tài chính, và trách nhiệm xã hội. Đại diện MSB chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng rằng thể thao, đặc biệt là bóng rổ, có thể trở thành chất xúc tác quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó xây dựng một tương lai bền vững. Là đối tác chiến lược của VBA nói chung và VBA STAR X nói riêng, MSB hi vọng tiếp thêm động lực, cổ vũ thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam vươn tầm mạnh mẽ trong hành trình nuôi dưỡng sức khỏe – tri thức và tinh thần, hướng tới một tương lai đầy triển vọng”.