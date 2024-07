Vây bắt nhóm nghi phạm chém người ở Gia Lai rồi bỏ trốn đến Quảng Ngãi

TPO - Công an Quảng Ngãi vừa phối hợp với Công an Gia Lai vây bắt thành công nhóm nghi phạm chém người gây thương tích, trốn từ tỉnh Gia Lai về Quảng Ngãi.

Ngày 8/7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Trạm CSGT Đức Phổ đã phối hợp Công an thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) và Công an huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai) bắt nhóm nghi phạm có hành vi chém người gây thương tích tại tỉnh Gia Lai rồi trốn về Quảng Ngãi.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 7/7, Cục CSGT (Bộ Công an) có chỉ đạo về việc triển khai lực lượng kiểm soát, truy bắt các nghi phạm liên quan vụ án giết người xảy ra tại huyện Đắk Đoa, đang bỏ trốn theo hướng từ tỉnh Kon Tum - huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi), trên xe ô tô mang BKS 68A-065.24.

Lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo Trạm CSGT Đức Phổ huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành dừng, kiểm tra tất cả các ô tô mang BKS đầu 68A lưu thông qua các tuyến đường khả nghi trên địa bàn phụ trách.

Khoảng 22h cùng ngày, thiếu tá Hoàng Tiến Viễn - Phó trưởng Trạm CSGT Đức Phổ nhận được tin báo về việc có nhóm người có đặc điểm như nghi vấn đang thuê trọ tại nhà một nhà nghỉ Tứ Phương trên địa bàn thị xã Đức Phổ, nên cùng tổ trinh sát tiếp cận nhà nghỉ để xác minh, xác định số phòng nghỉ và số lượng đối tượng nghi vấn. Sau khi nắm chắc tình hình, tổ trinh sát đã lên kế hoạch vây bắt.

Đến gần 1h sáng ngày 8/7, các lực lượng thuộc Trạm CSGT Đức Phổ, Công an thị xã Đức Phổ và Công an huyện Đắk Đoa đã đồng loạt tấn công, vây bắt được 5 đối tượng (3 nam, 2 nữ).

Trong số này, có 3 nghi phạm gây án, gồm Trần Đình Quân (SN 1994, trú thôn Thượng, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức), Nguyễn Hữu Toàn (SN 2002, trú thôn Yên Bệ, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) và Trần Hỷ (SN 2002, trú ấp Khúc Tréo, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Hiện các nghi phạm đã được bàn giao cho Công an huyện Đắk Đoa điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.