Vàng SJC bất ngờ bật tăng mạnh cuối ngày Thần tài

TPO - Sau khi giảm gần 1 triệu đồng/lượng phiên sáng, giá vàng SJC quay đầu tăng nửa triệu đồng/lượng về mốc 78 triệu đồng/lượng vào cuối buổi chiều ngày vía Thần tài (19/2, tức mùng 10 tháng Giêng).

Thời điểm 17h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn điều chỉnh giá vàng miếng tăng nửa triệu đồng/lượng so với cuối giờ sáng. Doanh nghiệp này niêm yết giá mua vào 75 triệu đồng/lượng, bán ra 78 triệu đồng/lượng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng tăng giá mua vào - bán ra lên mức 75,25 - 78 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối giờ sáng.

Trong khi 9h30 sáng 19/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn điểu chỉnh giảm giá vàng SJC mua vào - bán ra ở mức 75 - 78,02 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều so với đầu giờ sáng. Tập đoàn Doji niêm yết vàng miếng SJC ở mức 75,4 - 78,2 triệu đồng/lượng, giảm 350.000 đồng/lượng chiều mua vào và 150.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC 75,4 - 78 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước.

Tới thời điểm 10h15, giá vàng SJC tiếp tục được điều chỉnh giảm. Giá vàng SJC mua vào - bán ra ở mức 74,5 - 77,52 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều so với sáng nay. Giá vàng liên tiếp giảm giá trong phiên sáng khiến không ít nhà đầu tư lo lắng do đã mua vào giá cao trong phiên mở cửa buổi sáng.

Theo nhiều ý kiến cho rằng, giá vàng SJC tăng lại vào buổi chiều ngày vía Thần tài do sức mua người dân vào ngày này tăng bên cạnh giá thế giới đang tăng trở lại.

Dù giá vàng miếng tăng trở lại, giá nhẫn tròn trơn được các doanh nghiệp giữ nguyên quanh mốc 64 - 65,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra trong bối cảnh giá vàng thế giới niêm yết ở mức 2.020 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với buổi sáng.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương 60,15 triệu đồng/lượng, chưa kể thuế, phí. Chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới nhờ đó được thu hẹp so với các ngày trước, xuống 17 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn vẫn cao hơn 4,5-5 triệu đồng/lượng so với quốc tế. So với vùng giá cách đây một tháng, giá vàng được các doanh nghiệp bán ra cho người dân đang cao hơn gần 1 triệu đồng/lượng.