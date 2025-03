Vạn Xuân Group chính thức công bố tên và nhận diện dự án tại Linh Xuân, Thủ Đức

Thừa hưởng thành công cùng uy tín sau 20 năm xây dựng và phát triển, Vạn Xuân Group đã khởi đầu 2025 với siêu phẩm hoàn toàn mới mang Tên gọi Happy One Sora cùng thông điệp “Tinh hoa căn hộ Nhật”.

Tiếp nối thành công và uy tín từ các dự án căn hộ chất lượng cao mang thương hiệu Happy One đã triển khai và được sự đón nhận tích cực từ khách hàng: Happy One Phú Hòa, Happy One Premier, Happy One Central; Ngày 12/03/2025, Vạn Xuân Group tiếp tục công bố dự án hoàn toàn mới từ “thương hiệu truyền cảm hứng” Happy One với tên gọi chính thức Happy One Sora.

Bước tiến mới trong hành trình kiến tạo tổ ấm chất lượng

Tọa lạc tại 27 Đường số 09, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức; Happy One Sora là siêu phẩm hoàn toàn mới được triển khai tại cửa ngõ phía Đông, cũng là tâm điểm Bất động sản khu vực phía Nam – Thành phố sáng tạo đồng thời là trung tâm tài chính, khoa học và kỹ thuật trọng điểm của TP HCM.

Với thông điệp chính – Tinh hoa căn hộ Nhật đã khẳng định cảm hứng sáng tạo, thiết kế và tiện ích của dự án. Do đó, dù chưa chính thức công bố thông tin chi tiết, nhưng thời gian qua Happy One Sora cũng đã và đang thu hút sự quan tâm nhờ sở hữu các lợi thế đắc địa về vị trí, pháp lý minh bạch. Không chỉ vậy, việc tham gia hợp tác đầu tư của các đối tác Nhật Bản gồm TBS Capital và Koretasu cũng sẽ góp phần đậm thêm dấu ấn Nhật Bản cho thiết kế, tiện ích và cảnh quan của khu căn hộ.

Song song đó, nổi bật với hành trình pháp lý chuẩn chỉnh từ các dự án đã triển khai, bàn giao nhà và bàn giao sổ sớm kỷ lục, Vạn Xuân Group cũng sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh vốn có đối với dự án Happy One Sora.

Hướng đến một môi trường sống xanh, có lợi cho sức khỏe và đề cao sự kết nối cộng đồng bởi những giá trị thật - Happy One Sora được kỳ vọng sẽ là nơi tinh hoa căn hộ phong cách Nhật hòa cùng nhịp sống thịnh vượng của thành phố Thủ Đức, góp phần kiến tạo cộng đồng mới ấn tượng và sôi động bậc nhất.

Happy One Sora – Tinh hoa căn hộ Nhật

Triển khai trên quỹ đất khan hiếm tại phường Linh Xuân với hơn 6.600m2, Happy One Sora sở hữu nhóm sản phẩm vô cùng hữu hạn chỉ 508 sản phẩm, dự kiến thu hút hơn 1.200 cư dân về định cư.

Bên cạnh mật độ xây dựng chỉ 34.9% và quy mô gồm 25 tầng nổi, 01 hầm và lửng, dự án sẽ được đầu tư hơn 30 tiện ích nội khu trải dài từ tầng trệt đến tầng thượng hứa hẹn kiến tạo nên không gian sống hiện đại, tiện nghi từ việc chắt lọc những nét đặc trưng của nền văn hóa Nhật Bản nổi tiếng thế giới.

Trong đó, ngoài hồ bơi sử dụng công nghệ gia nhiệt, các tiện ích phục vụ cộng đồng: thư viện, phòng giải trí, phòng chăm sóc sức khỏe… Happy One Sora còn gây ấn tượng nhờ khu vườn 04 mùa với mỗi mùa mang đặc trưng riêng.

Đại diện Vạn Xuân Group cũng cho biết, các thông tin chi tiết hơn về dự án sẽ được chia sẻ nhiều hơn trong thời gian tới khi các hoạt động hợp tác, khởi công được triển khai. Để nhận thông tin mới nhất, vui lòng liên hệ hotline: 0931 141 161.

Happy One Sora – Tinh hoa căn hộ Nhật Đầu tư hợp tác: Công ty TBS Capital và Koterasu Website: https://happyonesora.vn/