Vạn Phát Velora – Tâm điểm đầu tư mới tại Đông Cần Thơ

Vị trí chiến lược lõi trung tâm Đông Cần Thơ – Cửa ngõ giao thương toàn vùng

Nếu trước đây Cái Răng giữ vai trò dẫn dắt đà phát triển đô thị của Cần Thơ, thì nay khu Đông đang nổi lên mạnh mẽ nhờ quy hoạch mở rộng và hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện. Tọa lạc ngay vị trí trung tâm của khu vực này, Vạn Phát Velora không chỉ hưởng lợi từ tốc độ đô thị hóa, mà còn giữ vai trò then chốt trong trục giao thương liên vùng, trở thành điểm nhấn nổi bật của xu hướng dịch chuyển đầu tư về các đô thị vệ tinh.

Dự án Vạn Phát Velora có quy mô hơn 38ha, hệ tiện ích nội và ngoại khu đầy đủ.

Vạn Phát Velora sở hữu lợi thế vượt trội về vị trí khi tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 1A, liền kề trung tâm phường Sóc Trăng (trước đây là TP Sóc Trăng) – khu vực này được quy hoạch thành vùng phát triển lõi của TP Cần Thơ sau sáp nhập. Chỉ cách Khu công nghiệp An Nghiệp khoảng 1,5km – nơi tập trung hàng chục ngàn lao động – dự án đã nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của những người mua ở thực và các nhà đầu tư săn tìm bất động sản vừa an cư vừa có tiềm năng tăng giá.

Vạn Phát Velora sở hữu lợi thế hạ tầng kết nối vượt trội khi tọa lạc gần các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 60, cùng các tuyến đường chính như Phạm Hùng, Trần Hưng Đạo, Tôn Đức Thắng… giúp cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm TP Cần Thơ và kết nối linh hoạt đến các đô thị lớn trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, dự án đón đầu lợi thế từ tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng – một trong những dự án hạ tầng trọng điểm khu vực miền Tây Nam Bộ. Tuyến cao tốc này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn đóng vai trò chiến lược trong việc kết nối liên vùng, thúc đẩy giao thương – logistics – phát triển kinh tế toàn diện. Cùng với đó, cảng biển quốc tế Trần Đề càng gia tăng tiềm năng cho Vạn Phát Velora khi trở thành tâm điểm giao thương hàng hóa của toàn vùng ĐBSCL.

Bên cạnh đó, trong tương lai gần, khi các cây cầu Đại Ngãi 1 và 2 được đưa vào sử dụng, thời gian kết nối từ dự án đến các tỉnh như Vĩnh Long, Đồng Tháp… sẽ được rút ngắn đáng kể, tạo ra động lực lớn cho giá trị bất động sản khu vực này gia tăng nhanh chóng.

Đón đầu quy hoạch mở rộng – Nâng tầm giá trị đầu tư

Sự kiện hợp nhất 3 địa phương: Cần Thơ – Sóc Trăng – Hậu Giang không chỉ là thay đổi về mặt hành chính, mà còn là cú hích mạnh mẽ thúc đẩy tốc độ đô thị hóa toàn khu vực. Theo thống kê mới nhất, tổng GRDP của khu vực sau sáp nhập đã đạt 282.000 tỷ đồng trong năm 2024, đưa TP Cần Thơ mới vươn lên xếp hạng 13/34 tỉnh thành về quy mô kinh tế cả nước.

Công viên nội khu hiện đại của dự án lý tưởng cho thư giãn và dạo bộ.

Chưa dừng lại ở đó, TP Cần Thơ đang đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP lên tới 10,5–11% vào năm 2025, một con số đáng chú ý cho thấy kỳ vọng phát triển mạnh mẽ cả về quy mô kinh tế lẫn cơ sở hạ tầng. Trong bối cảnh đó, các khu vực được định hướng phát triển đô thị vệ tinh, đặc biệt là khu vực phía Đông Cần Thơ, đang trở thành “điểm rơi” lý tưởng của dòng tiền đầu tư thông minh.

Nằm ngay tại trung tâm vùng phát triển mới này, Vạn Phát Velora không chỉ thừa hưởng động lực tăng trưởng từ hạ tầng và quy hoạch chung, mà còn được định vị là tài sản đầu tư tiềm năng, có khả năng sinh lời bền vững theo thời gian.

Pháp lý chuẩn chỉnh, chủ đầu tư tiềm lực mạnh – niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư

Trong bối cảnh thị trường xuất hiện không ít dự án gặp vướng mắc pháp lý hoặc thiếu minh bạch thông tin, Vạn Phát Velora khẳng định lợi thế cạnh tranh rõ rệt với pháp lý hoàn chỉnh, minh bạch, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng và nhà đầu tư. Đây chính là yếu tố cốt lõi củng cố niềm tin và bảo đảm cho hành trình đầu tư dài hạn.

Vạn Phát Velora – Khu đô thị sầm uất sẽ trở thành “điểm vàng” kết nối toàn vùng Tây Nam Bộ trong tương lai.

Chủ đầu tư Vạn Phát – là thương hiệu giàu kinh nghiệm và tiềm lực tài chính vững mạnh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, từng triển khai thành công nhiều dự án như Khu dân cư Vạn Phát Cồn Khương, Vạn Phát Cái Tắc, Vạn Phát Sông Hậu… Với uy tín đã được khẳng định, Vạn Phát tiếp tục đưa vào Vạn Phát Velora một chuẩn mực phát triển mới: bài bản – minh bạch – bền vững, tạo nền tảng vững chắc để dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn gia tăng giá trị theo thời gian.

Đồng hành cùng dự án là DKRS – đơn vị kinh doanh và tiếp thị bất động sản hàng đầu với bề dày kinh nghiệm triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn trên toàn quốc, góp phần lan tỏa giá trị và đảm bảo hiệu quả khai thác thương mại cho Vạn Phát Velora.

Quy hoạch bài bản, tiện ích nội khu hấp dẫn - ngoại khu đầy đủ

Vạn Phát Velora được quy hoạch bài bản là một khu đô thị kiểu mẫu, hiện đại và bền vững, với hệ thống hạ tầng và tiện ích được đầu tư đồng bộ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống của cư dân.

Dự án đã hình thành cộng đồng dân cư hiện hữu, sở hữu đầy đủ tiện ích thiết yếu như trường mầm non nội khu, chợ Minh Châu, trạm y tế và sân tennis, sân pickleball – mang đến môi trường sống tiện nghi, an toàn cho các gia đình.

Đặc biệt, trục phố thương mại từ cổng chính vào dự án đã sầm uất với các dịch vụ đa dạng: cà phê, ẩm thực, spa, gym, hóa mỹ phẩm…tạo nên không khí nhộn nhịp và tiềm năng kinh doanh rõ rệt.

Bao quanh dự án là chuỗi tiện ích ngoại khu phong phú như Co.opmart, Vincom, chợ trung tâm, bến xe thành phố, bệnh viện, khu du lịch Hồ Nước Ngọt, KCN An Nghiệp và hệ thống trường học các cấp – tất cả chỉ cách vài phút di chuyển, mang đến một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ở – học – làm việc – giải trí cho mọi cư dân.

Mức giá vẫn chưa cao, đón sóng cơ hội sinh lời lớn

So với các dự án thuộc khu vực khác tại Miền Tây đang ở mức giá khá cao, thì với Vạn Phát Velora Khách hàng chỉ cần thanh toán từ 368 triệu đồng (20%), được ngân hàng hỗ trợ đồng hành tài chính là có thể sở hữu ngay sản phẩm an toàn đầu tư, an cư cuộc sống.

Vạn Phát Velora còn ghi điểm với chính sách tài chính hấp dẫn như hỗ trợ lãi suất 100% đến khi nhận nhà, phương thức thanh toán linh hoạt... Điều này đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng mua ở thực, các gia đình trẻ, chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp lân cận, cũng như nhà đầu tư trung – dài hạn tìm kiếm sản phẩm có tiềm năng tăng giá và tính thanh khoản tốt.

Sở hữu pháp lý chuẩn chỉnh, quy hoạch bài bản và tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội, Vạn Phát Velora đang mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn bậc nhất tại trung tâm phát triển mới của Tây Nam Bộ – nơi hội tụ dòng tiền, hạ tầng và tốc độ đô thị hóa tăng tốc từng ngày.