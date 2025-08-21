Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vận hành tuyến vận tải container Hải Phòng - Vũng Áng

Phạm Trường
TPO - Chuyến tàu đầu tiên từ Hải Phòng đã cập cảng Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh), bốc xếp hàng hàng chục container hàng hóa cho doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng. Dự kiến tuyến container này sẽ hoạt động mỗi tuần một chuyến giúp phát triển dịch vụ logistics và cảng biển.

Chuyến tàu đầu tiên mang tên MACSTAR HAI PHONG đi từ Hải Phòng đã cập cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đêm 19/8, bốc xếp các container hàng cho doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng.

1-7562.jpg
Chuyến hàng từ Hải Phòng cập cảng quốc tế Lào - Việt.

Việc tuyến vận tải container Hải Phòng - Vũng Áng đưa vào hoạt động góp phần đảm bảo kết nối hàng hóa xuất nhập khẩu tại các khu công nghiệp hiện hữu và sắp triển khai tại Hà Tĩnh với Cảng trung chuyển quốc tế Hải Phòng có chi phí cạnh tranh, năng lực vận chuyển vượt trội cùng với việc cắt giảm phát thải.

Ngoài ra, tuyến vận tải giúp giảm áp lực lên hạ tầng đường bộ, tiếp tục tăng chỉ số hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng; tăng thêm việc làm, thu nhập cho người lao động; góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực dịch vụ logistics và cảng biển theo chủ trương của tỉnh Hà Tĩnh

01.jpg
Hệ thống bến bãi ở cảng Lào - Việt đáp ứng nhu cầu cho tàu và khối lượng hàng lớn.

Việc đưa tuyến container Hải Phòng - Vũng Áng vào hoạt động không chỉ mở ra hướng đi mới cho vận tải biển khu vực mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của cảng Vũng Áng trong chuỗi cung ứng quốc tế. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ logistics của Hà Tĩnh.

Phạm Trường
