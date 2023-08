Ủy ban Kiểm tra 3 tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức

TPO - Ngày 25 và 28/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang, Tỉnh ủy Hải Dương và Tỉnh ủy TT-Huế đã thông báo về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức, đảng viên vi phạm.

Ngày 28/8, báo Hải Dương dẫn nguồn tin cho biết, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hải Dương vừa đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật ông Lê Văn Thoan - nguyên Trưởng Công an TP Chí Linh.

Theo đó, vào ngày 25/8, UBKT Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức kỳ họp thứ 18 dưới sự chủ trì của ông Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, để xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Căn cứ kết quả thẩm tra, xác minh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương nhận thấy ông Lê Văn Thoan, nguyên Trưởng Công an TP Chí Linh với trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành để cơ quan, đơn vị có một số cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Đối chiếu với các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý kỷ luật đối với ông Lê Văn Thoan theo thẩm quyền.

Liên quan đến việc đề nghị xử lý kỷ luật nguyên Trưởng Công an TP Chí Linh, ngày 8/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Chí Linh.

Các bị can bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4/2/2023 tại TP Chí Linh. Toà án Nhân dân tỉnh Hải Dương đã xét xử, kết án các đối tượng này.

Tại Kỳ họp thứ 18, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đã xem xét kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Thành; Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Ngày 28/8, thông tin từ Tỉnh ủy TT-Huế cho biết, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, vừa tổ chức Kỳ họp lần thứ 31 và kết luận nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy TT-Huế quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy Sở GTVT tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, bằng hình thức "Khiển trách".

Sau khi xem xét báo cáo kết quả của đoàn kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy TT-Huế nhận thấy, Đảng ủy Sở GTVT tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện chưa đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thiếu kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý kịp thời tham nhũng, tiêu cực trong tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; chưa làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, quản lý và rèn luyện cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt là việc để chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TT-Huế vi phạm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, giảm sút ý chí chiến đấu; một số cán bộ, đảng viên của chi bộ trung tâm suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, làm giảm sút uy tín của tổ chức Đảng, đơn vị, gây dư luận bức xúc.

Về trách nhiệm các cá nhân có liên quan để xảy ra những sai phạm trên, UBKT Tỉnh ủy TT-Huế đề nghị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT và các Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở GTVT.

Trước đó vào ngày 25/8, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết: Tại kỳ họp thứ 16 và 17 diễn ra ngày 20/7 và ngày 21/8, UBKT Tỉnh ủy đã kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” đối với 3 đảng viên theo thông báo kết luận số 1113-TB/TU ngày 3/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc; nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc; nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phú Quốc.

Cụ thể, ông Huỳnh Quang Hưng với vai trò Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện về quản lý, sử dụng đất đai.

UBKT Tỉnh uỷ Kiên Giang quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc.

Ông Trần Chiến Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc), khi là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc, có vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực phụ trách để xảy ra vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

Ông Trương Thành Tấn - Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra TP. Phú Quốc (nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phú Quốc), khi là Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phú Quốc, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức năng nhiệm vụ, đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu UBND thành phố về quản lý, sử dụng đất đai để xảy ra vi phạm.

UBKT Tỉnh uỷ Kiên Giang còn kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” đối với Đảng ủy Sở Y tế và Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang theo Thông báo kết luận số 481 ngày 20/6/2023 của UBKT Trung ương.

Theo đó, Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra để Sở Y tế, cơ sở y tế trực thuộc và một số cá nhân vi phạm Luật Đấu thầu, quản lý tài sản công trong việc mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế, kít xét nghiệm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Khuyết điểm, sai phạm của Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, xét thấy sai phạm của Đảng ủy có nguyên nhân khách quan và đã nghiêm túc kiểm điểm, tự giác nhìn nhận khuyết điểm, vi phạm. Do đó UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách”.

Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật vi phạm Luật Đấu thầu, quản lý tài sản công trong việc mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế, kít xét nghiệm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Khuyết điểm, sai phạm của Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025 làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách”.