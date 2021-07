Ưu, nhược điểm của xe máy tay ga không cần bằng lái

TPO - Mặc dù được nhiều người lựa chọn vì giá thấp, không cần bằng lái nhưng thực tế những mẫu xe tay ga động cơ dưới 50cc chưa chắc đã rẻ hơn xe điện và nhiều lúc còn tốn kém hơn xe ga bình thường.

Thị trường xe máy dung tích động cơ 50cc hiện nay đang khá sôi động. Tuy nhiên bên cạnh sự tham gia của các thương hiệu lớn, có rất nhiều xe nhái kiểu dáng, thương hiệu đang được bán.

Thay vì chỉ chú ý tới những ưu điểm của xe được người bán tư vấn, người dùng nên chú ý thêm những vấn đề khác liên quan tới vận hành và an toàn của xe.

Giá rẻ, tiện sử dụng

Luật Giao thông đường bộ cho phép người trên 16 tuổi có thể điều khiển xe máy có động cơ dưới 50cc. Nên các học sinh cấp 3, những người nội trợ, người lớn tuổi có thể sử dụng dòng xe này mà không cần bằng lái

Bên cạnh đó, xe cũng có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ nên việc vận hành xe khá dễ dàng với những người có hình thể nhỏ. Ngoài ra xe cũng có mức giá khá tốt nếu so với xe tay ga dung tích động cơ bình thường, thậm chí rẻ hơn một số mẫu xe máy điện. Do đó không khó để các dòng xe ga dung tích động cơ nhỏ hơn 50cc là lựa chọn của nhiều người.

Xe tốn xăng

Ngoài những ưu điểm kể trên, xe máy dung tích động cơ nhỏ, đặc biệt là xe ga lại có khá nhiều nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất là các dòng xe này khá tốn xăng.

Nhiều người dùng cho rằng vì động cơ của xe khá nhỏ nên xe sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tuy nhiên khi sử dụng thực tế, mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn.

Theo công bố của Cục đăng kiểm Việt Nam về mức tiêu hao nhiêu liệu của các dòng xe đang được lưu hành trên thị trường, rất nhiều xe tay ga dung tích động cơ dưới 50cc có mức tiêu thụ nhiên liệu trên 2L/100km, cao hơn nhiều mức các xe thông thường như Honda Vision (1,83L/100km) hay Piaggio Medley 125 (3,74L/100km).

Không có công nghệ an toàn, không có tiện ích

Hầu hết các mẫu xe dưới 50cc trên thị trường hiện nay chỉ được trang bị phanh tang trống. Một số ít các mẫu xe đắt tiền hơn sẽ có phanh đĩa ở bánh trước. Các công nghệ khác như phanh kết hợp bánh trước và sau, hệ thống phanh ABS không có.

Với công nghệ phanh ABS, nhiều người cho rằng đây là trang bị không cần thiết vì tốc độ của xe chỉ tối đa trong khoảng hơn 40km/h. Không quá nhanh để cần phanh hiệu suất cao.

Các tiện ích khác như khoá thông minh, sạc trên xe, chức năng tìm xe trong bãi đỗ không bao giờ có. Đây là điều dễ hiểu vì xe cần giảm chi phí tới mức có giá bán tốt nhất.

Quá nhiều sản phẩm nhái

Khi khảo sát tại một số cửa hàng bán xe máy dung tích động cơ thấp tại Hà Nội, rất nhiều các cửa hàng này bán các dòng xe tay ga nhái của các thương hiệu lớn. Các mẫu xe này đều có xuất xứ Trung Quốc. Việc bảo hành của xe cũng chỉ được thực hiện tại cửa hàng. Khi xe có sự cố, khách hàng sẽ gặp khó khăn thay vì các cửa hàng nhỏ chỉ có một tới vài điểm dịch vụ, không phân bố rộng rãi.

Trong khi đó dòng xe 50cc của các hãng xe máy phổ biến đang được bán rộng rãi lại có mức giá cao hơn nhiều so với sản phẩm nhái.

Như vậy nếu so sánh với xe tay ga dung tích động cơ bình thường, có thể thấy xe ga dung tích động cơ nhỏ chỉ phù hợp với một nhóm khách hàng trong một thời gian sử dụng nhất định. Xe dung tích động cơ nhỏ cũng cần phải bảo dưỡng như những xe máy bình thường nên tổng chi phí sử dụng có thể bằng hoặc cao hơn sử dụng các xe tay ga bình thường (có dung tích động cơ từ 98 đến trên 125cc).

Do vậy, người dùng khi quan tâm đến chi phí sử dụng có thể lựa chọn các dòng xe điện hoặc các mẫu xe ga động cơ bình thường sẽ tiết kiệm hơn. Còn nếu bắt buộc phải sử dụng xe dưới 50cc và cần sự tiện dụng của động cơ xăng, các dòng xe chính hãng do các nhà sản xuất xe đã có tiếng ở thị trường trong nước sẽ là giải pháp sử dụng an toàn và lâu dài hơn.