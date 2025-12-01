UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa trồng 4.400 cây xanh tại rừng phòng hộ đê Biển Tây (Cà Mau), khởi động dự án trồng 10.000 cây giai đoạn 2025 - 2027 tại các khu vực ven biển. Hoạt động được triển khai cuối tháng 11/2025 nhằm phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn, bảo vệ bờ biển và hỗ trợ sinh kế cộng đồng địa phương, thể hiện cam kết của UOB trong ứng phó biến đổi khí hậu.

Đê Biển Tây là tuyến đê phòng hộ quan trọng của tỉnh Cà Mau – nơi ba mặt giáp biển và chịu ảnh hưởng trực tiếp của nước biển dâng, xâm nhập mặn và sạt lở. Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã mất hơn 6.200 ha đất và rừng phòng hộ ven biển, gần 100 km bờ biển Tây bị xói mòn ở mức nguy hiểm, đe dọa sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân và làm suy yếu “lá chắn xanh” của cực Nam Tổ quốc. Dự án có sự đồng hành của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia.

Bà Lim Lijuan, Giám đốc Cấp cao của UOB Việt Nam cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, việc phục hồi rừng ngập mặn là nhiệm vụ cấp thiết. Trước đó, UOB và Gaia đã trồng 700 cây tại rừng Tà Kóu (Bình Thuận).

Tại Việt Nam, UOB còn triển khai nhiều chương trình vì môi trường và cộng đồng như “Hành động xanh – Tương lai xanh”, trồng 1.000 cây rừng tại Bình Châu – Phước Bửu, lắp đặt hệ thống lọc nước cho xã Tạ Đùng và tổ chức chạy bộ gây quỹ UOB Heartbeat, đóng góp hơn 2 tỷ đồng trong 3 năm qua.