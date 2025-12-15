Unity giới thiệu AI Vector và chiến lược tăng trưởng người dùng đa dạng tại Gamesforum Hanoi 2025

Unity [NYSE: U], nền tảng hàng đầu để xây dựng và phát triển trò chơi cũng như trải nghiệm tương tác trên mọi nền tảng chính, từ di động, PC, console đến thực tế mở rộng (XR) mới đây đã tham gia phát biểu tại sự kiện Gamesforum Hanoi 2025. Trong bài phát biểu với chủ đề “Một hệ sinh thái, Nhiều cỗ máy tăng trưởng”, ông Assaf Litwak, Giám đốc khu vực INSEA-MENA phụ trách Growth Partnerships tại Unity, đã chia sẻ tầm nhìn của Unity về một hệ sinh thái tăng trưởng kết nối, được vận hành bởi nền tảng cốt lõi dành cho thu hút người dùng (user acquisition - UA) của Unity - Unity Vector.

Sự góp mặt của Unity tại sự kiện tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các nhà phát triển game Việt Nam vươn tới thành công trên thị trường toàn cầu. Mở đầu bài phát biểu, ông Assaf nhấn mạnh tầm quan trọng của một chiến lược UA tích hợp trong bối cảnh thị trường di động ngày càng cạnh tranh, với hơn 200.000 game trên iOS và hơn 250.000 trên Google Play cùng cạnh tranh để thu hút người dùng. Dù thị trường bão hòa, 85% trong Top 100 game di động toàn cầu vẫn đang sử dụng Unity để phát triển game của họ, một minh chứng rõ ràng cho niềm tin và sự hài lòng của ngành đối với công nghệ và năng lực của Unity.

Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng năng động nhất của Unity. Ông Assaf trình bày biểu đồ xu hướng chi tiêu cho thấy sự tăng trưởng ổn định trên tất cả các kênh UA của Unity từ các nhà quảng cáo lớn tại Việt Nam, nhờ mức độ ứng dụng mạnh mẽ Unity Ads, ironSource Ads và Tapjoy, cùng tác động ngày càng rõ của Vector trong tối ưu hóa chiến dịch.

Ông Assaf Litwak chia sẻ: “Unity không chỉ giúp bất kỳ ai có ý tưởng đều có thể bắt tay vào phát triển game, chúng tôi còn giúp họ biến ý tưởng đó thành một thành công bền vững. Chúng tôi cung cấp cho nhà phát triển các công cụ để tiếp cận đúng nhóm người chơi, giữ họ gắn bó lâu dài và tạo doanh thu bền vững cho sự sáng tạo. Được thiết kế để kết nối người chơi với trò chơi phù hợp, Unity Vector là trung tâm cốt lõi của nền tảng thu hút người dùng của Unity, sử dụng những hiểu biết độc đáo để đem lại khả năng kết nối thông minh hơn và kết quả dài hạn tốt hơn cho các nhà quảng cáo của chúng tôi.”

Unity Vector được thiết kế để tận dụng dữ liệu trên toàn hệ sinh thái của Unity nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Với hai ưu tiên cốt lõi là chất lượng và quy mô, Vector được thiết kế để mang lại người dùng giá trị cao, bao gồm người trả phí (payers) và nhóm người chơi có mức độ tương tác lớn, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng chiến dịch. Ông Assaf cũng nêu bật các kết quả nổi bật từ quá trình triển khai Vector với các đối tác. Một studio Match-3 hàng đầu ghi nhận ROAS D7 tăng gấp ba lần, tỷ lệ người trả phí ngày D7 cao hơn 3.5 lần, ARPU D7 cao hơn 4 lần và chi tiêu UA tăng 18 lần. Một tựa game hybrid casual thuộc nhóm xếp hạng cao cũng ghi nhận chi tiêu UA tăng 15 lần trên Android (với ROAS D7 tăng 4%), và tăng 23 lần trên iOS (với ROAS D7 tăng 3%).

Ông Assaf cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Tapjoy Offerwall trong hệ sinh thái Unity. Tapjoy đã mở rộng từ mảng game midcore sang hỗ trợ đa thể loại, bao gồm puzzle và hyper-casual đang phát triển, nhờ hai định dạng chiến dịch mới là multi-reward và daily reward. Kết quả nổi bật từ các đối tác sớm áp dụng tROAS cho Tapjoy như Falcon Game Studio thuộc Onesoft đã đạt được mức tăng hơn gấp đôi chi tiêu hàng tuần và gấp hơn 4 lần lượt cài đặt.

Ông Assaf nhấn mạnh tầm quan trọng của đa dạng hóa UA cho tăng trưởng dài hạn, khuyến khích các nhà phát triển tận dụng toàn bộ hệ sinh thái Unity Ads, ironSource Ads và Tapjoy offerwall để giảm rủi ro và tối đa hóa hiệu suất. Ông nhấn mạnh ba nguyên tắc: đa dạng hóa kênh để tránh phụ thuộc vào một kênh duy nhất, tối ưu hóa hiệu quả thời gian qua cải thiện self-service, và Unity Vector liên tục phát triển, với tiềm năng đầy đủ dự kiến hiện thực hóa từ Q1 2026.

Với tối ưu hóa vận hành bởi AI, hệ thống UA đa mạng lưới và một hệ sinh thái tăng trưởng thống nhất, Unity tiếp tục cam kết đồng hành cùng cộng đồng phát triển game đang tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam thông qua công nghệ, dữ liệu và quan hệ hợp tác chiến lược.