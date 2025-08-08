Mỹ: United Airlines gặp sự cố, hơn 1.000 chuyến bay phải tạm dừng

TPO - Hơn 1.000 chuyến bay của Hãng hàng không United Airlines tại Mỹ đã bị gián đoạn do sự cố nghiêm trọng trong hệ thống điều hành nội bộ, gây ảnh hưởng dây chuyền đến hàng chục nghìn hành khách.

Ngày 6/8 (giờ địa phương), Hãng hàng không United Airlines buộc phải cho tạm dừng hoạt động hàng loạt chuyến bay trên toàn nước Mỹ sau khi hệ thống công nghệ thông tin nội bộ Unimatic gặp sự cố nghiêm trọng. Đây là hệ thống vận hành đã có tuổi đời hàng chục năm, đóng vai trò cốt lõi trong việc điều phối các chuyến bay của hãng.

Theo thông báo từ United Airlines, Unimatic là hệ thống cũ nhưng vẫn được sử dụng để cung cấp dữ liệu cho nhiều bộ phận quan trọng như tính toán trọng lượng máy bay, cân bằng hành lý, theo dõi thời gian bay và điều phối lịch trình. Khi hệ thống này bị sập, các hệ thống phụ trợ khác cũng không thể vận hành, buộc hãng phải ra quyết định ngừng bay tạm thời trên toàn hệ thống.

United Airlines khẳng định sự cố không liên quan đến các cuộc tấn công mạng hay rủi ro an ninh mạng. Tuy nhiên, việc hệ thống ngừng hoạt động trong nhiều giờ đã gây ra hiệu ứng domino, khiến lịch trình các chuyến bay bị đảo lộn, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục nghìn hành khách.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightAware, đến tối cùng ngày, khoảng 35% chuyến bay của United Airlines bị trì hoãn và 6% bị hủy bỏ hoàn toàn. Một số chuyến bay bị ảnh hưởng kéo dài sang cả ngày hôm sau.

Tại sân bay quốc tế Louis Armstrong New Orleans, hành khách Johan Kotze cho biết ông đang trên hành trình đến Mauritius và lo ngại sẽ lỡ toàn bộ các chuyến bay nối chuyến, phải đặt lại vé máy bay, thuê xe và khách sạn. “Rất phiền toái và mệt mỏi”, ông nói và đây cũng phản ánh tâm lý chung của hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng trong sự cố này.

Các chuyến bay đến những sân bay trung tâm của United Airlines như Chicago O’Hare, Denver, Newark, Houston và San Francisco đều ghi nhận tình trạng hỗn loạn, xếp hàng kéo dài và thiếu thông tin cập nhật từ hãng.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, United Airlines đã đưa ra lời xin lỗi công khai trên các nền tảng mạng xã hội, cam kết đang làm việc khẩn trương với các đội ngũ kỹ thuật để khôi phục hệ thống. Hãng cũng cho biết sẽ hỗ trợ chi phí khách sạn và các chi phí phát sinh khác cho những hành khách bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong một thông báo được đăng tải trên mạng xã hội X, United Airlines viết: “Chúng tôi xin lỗi vì sự gián đoạn hành trình của bạn hôm nay. Đội ngũ kỹ thuật đang nỗ lực khắc phục sự cố hệ thống trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn”.

Hãng cũng nhấn mạnh rằng an toàn bay vẫn là ưu tiên hàng đầu trong mọi tình huống.

Trước đó không lâu, Alaska Airlines cũng gặp sự cố hệ thống trên toàn quốc, buộc toàn bộ đội bay, bao gồm cả hãng con Horizon Air phải ngừng hoạt động vào đêm 20/7.

Sự cố đã làm tê liệt toàn bộ mạng lưới bay, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các trung tâm như Seattle-Tacoma, Denver, Los Angeles và Portland. Dù hoạt động được nối lại vào sáng sớm hôm sau, nhiều chuyến bay tiếp tục bị trì hoãn và hủy do thiếu máy bay và phi hành đoàn.

Nhiều hành khách bị mắc kẹt trong nhà ga hoặc trên máy bay suốt nhiều giờ, không nhận được thông tin rõ ràng. Trên mạng xã hội, hàng loạt ý kiến bức xúc được đăng tải, phản ánh tình trạng thiếu minh bạch và hỗ trợ tại sân bay.

Hai sự cố liên tiếp tại United Airlines và Alaska Airlines đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của các hệ thống công nghệ đang được sử dụng trong ngành hàng không Mỹ. Việc phụ thuộc vào các nền tảng công nghệ cũ kỹ không chỉ gây ra gián đoạn lớn về vận hành, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và lòng tin của hành khách.